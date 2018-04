Dakota Johnson | «In terapia per colpa di Suspiria»

vanityfair

(Di lunedì 23 aprile 2018) Una psiche traballante, e un copione a seminare il caos., intervistata da Elle, non ha taciuto le difficoltà di una carriera che, ha giurato, l’avrebbe costretta ad andare in. «Non sto mentendo», ha detto la ragazza, scelta da Luca Guadagnino come protagonista nel remake di(l’originale, datato 1977, è di Dario Argento). LEGGI ANCHEIeri e oggi: le muse da urlo di Dario Argento «Girare questo film mi ha incasinata così tanto che sono dovuta andare in. Stavamo in un albergo abbandonato, in cima a una montagna. Sul tetto, c’erano trenta ripetitori per telefono e l’edificio era pervaso dall’elettricità. Ci si dava la scossa a vicenda non appena capitava di sfiorarsi, faceva un freddo cane e il clima era secco», ha raccontato la, attribuendo parte del proprio malessere psichico alla saga che l’ha lanciata. LEGGI ANCHE: al via il ...