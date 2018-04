Da Roma l' ultima speranza per salvare Alfie | l' Italia gli concede la cittadinanza

Mentre a Roma si discute - Eurostat ci ricorda che l'Italia è penultima nell'Ue per numero di occupati : Con il 62,3% nel 2017 Meglio solo della Grecia. I dati certificano che il nostro paese è fanalino di coda anche nello scarto occupazionale tra uomini e donne -

Capodanno senza vigili a Roma - ultima beffa : altri 3 assolti : Una diserzione di massa che era finita in prima pagina sui giornali di tutto il mondo. Una maxi inchiesta in Procura, una raffica di sanzioni disciplinari. Il risultato? Per il caso dei vigili che...

Roma-Barcellona - Iniesta amaro : "Forse mia ultima gara in Champions" : Don Andrés, salutato dalla standing ovation di tutto l'Olimpico alla sua uscita dal campo, potrebbe lasciare il Barca a fine stagione. La Cina o l'America le destinazioni più probabili

«Piano di rientro flop» : l?ultima tegola sui conti di Roma : Un piano di tagli monco, mai portato a termine, che potrebbe lasciare nei conti di Roma un buco da oltre 150 milioni di euro. Col rischio che saltino altri 110 milioni di trasferimenti che lo Stato...

Stephen Hawking - l'ultima volta a Roma : le foto esclusive di Rino Barillari : L'astrofisico di fama mondiale Stephen Hawking è morto all'età di 76 anni. Ecco le foto esclusive di Rino Barillari durante la sua ultima visita a Roma. Hawking è morto mercoledì nella sua abitazione ...

Gatta : Roma - piano Led ultimato entro il 2018 : Gatta: “Abbiamo ripreso il tema del fotovoltaico e sostituiremo molte caldaie di vecchio tipo” Roma – L’Assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Margherita Gatta, ha rilasciato... L'articolo Gatta: Roma, piano Led ultimato entro il 2018 proviene da Roma Daily News.

Grillo spinge il M5S : 'E' il momento dell'ultima spallata'. Per Di Maio chiusura in piazza a Roma : 'Siamo a un passo dalla vittoria. Stasera finisce l'era dell'opposizione e inizia quella del governo dei Cinquestelle' dice il candidato premier pentastellato spingendo sulla squadra che ha presentato.

Roma ultima tappa dei 5 stelle - Di Maio : “Siamo ad un passo dalla vittoria” : Il Movimento 5 stelle ha concluso la sua campagna elettorale in vista del voto di domenica 4 marzo a piazza del Popolo, a Roma. Protagonista, e non poteva essere diversamente, il candidato premier Luigi Di Maio: “Mi vedete...

Il fascino insolito della neve a Roma : l’ultima volta nel febbraio 2012 : Nevica da ore a Roma: la Capitale si è risvegliata immersa in un panorama suggestivo quanto insolito. L’ultima volta è accaduto nel febbraio 2012 quando Roma venne imbiancata, e le strade erano ricoperte da un manto di qualche centimetro. La perturbazione oggi si deve all’aria gelida siberiana, il Burian, mentre 6 anni fa era stata causata da un vortice d’aria gelida in quota dalla Valle del Rodano. In precedenza un altro ...

Roma - Meloni in piazza Vittorio : “Centri sociali? Deficienti - la loro ultima trovata sono le bombe ripiene di chiodi” : Anche a Roma, come a Milano (guarda le contestazioni), Giorgia Meloni, la laeder di Fratelli d’Italia, ha sfilato con un gigantesco tricolore. Poche decine però le persone presenti al presidio di piazza Vittorio. “L’ultima trovata di quei Deficienti dei centri sociali sono le bombe ripiene di chiodi” ha detto al microfono commentando gli scontri dei giorni scorsi a Torino. L'articolo Roma, Meloni in piazza Vittorio: ...

Ultima domenica ecologica - Tutti a piedi (ma cè Roma-Milan...) : Fermi Tutti, unaltra volta. domenica 25 febbraio è in programma il quarto e ultimo blocco del traffico previsto nel pacchetto di provvedimenti anti-smog emanato dalla sindaca a metà novembre. Il divieto totale della circolazione, come di consueto, è previsto allinterno della zona a traffico limitato denominata Fascia Verde, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Come già successo l11 febbraio, lorario dello stop pomeridiano, solitamente in ...