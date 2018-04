Da Klein a Murakami | la mostra alla Fondation Louis Vuitton

gqitalia

(Di lunedì 23 aprile 2018) Qual è il posto dell’uomo nell’universo, quali le sue relazioni con il mondo animale, con quello vegetale e con l’ambiente che ci circonda? A queste domande, mai così cruciali come oggi, cerca di dare risposta laAu diapason du monde che accorpa una selezione di opere moderne e contemporanee allestite nelle numerose gallerie delladi Parigi, ospitata dal 2014 nell’avveniristico edificio progettato dall’architetto visionario americano Frank Gehry nel cuore del Bois de Boulogne. Laha due sezioni distinte. Una parte è interamente dedicatastar giapponese Takashi, considerato l’artista neo pop del Sol Levante per eccellenza. Attraverso pittura, scultura e video, e combinando l’estetica Kawaii, la popolarissima tradizione manga — celebre ormai il suo alter ego chiamato “DOB” — con riferimenti ai traumi del suo paese, come la bomba ...