Curling | Mondiali Doppio Misto 2018 | risultati e classifica terza giornata L’Italia

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : risultati e classifica seconda giornata. Italia sconfitta 6-5 dagli Stati Uniti all’ultimo end : seconda giornata di gare dei Mondiali Doppio Misto di Curling, in corso di svolgimento ad Oestersund (Svezia). L’Italia subisce la prima sconfitta del torneo, con la coppia formata da Veronica Zappone e Simone Gonin che viene battuta dagli Stati Uniti di Sarah Anderson e Korey Dropkin con il punteggio di 6-5. Gli azzurri avevano aperto benissimo la partita riuscendo a rubare addirittura tre mani consecutive e trovandosi così in vantaggio per 4-0 ...

Curling - Mondiali doppio misto 2018 : risultati e classifica prima giornata. L’Italia parte battendo l’Australia : A Oestersund (Svezia) sono iniziati i Mondiali doppio misto di Curling, rassegna iridata che chiude la stagione invernale sul ghiaccio. L‘Italia è presente con la coppia composta da Veronica Zappone e Simone Gonin che ha sconfitto l’Australia per 8-4 portandosi subito in testa al proprio gruppo. Oggi sono sono giocate ben quattro sessioni, tutte le squadre sono scese in campo per disputare un solo incontro. Di seguito tutti i ...

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : l’Italia apre con una vittoria! Veronica Zappone e Simone Gonin battono 8-4 l’Australia : l’Italia apre con una vittoria i Mondiali Doppio Misto di Curling, in corso di svolgimento ad Oestersund (Svezia). La coppia formata da Veronica Zappone e Simone Gonin ha sconfitto l’Australia di Lynn e Dean Hewitt con il punteggio di 8-4. Un match deciso praticamente subito dagli azzurri che sfruttano bene l’hammer iniziale e realizzano due punti e subito dopo si ripetono rubando la mano agli avversari. Da qui in poi le due squadre si ...

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : Canada e Svizzera favorite - l’Italia punta a migliorarsi : Sabato prenderanno il via a Oestersund (Svezia) i Mondiali Doppio Misto di Curling, ultimo grande appuntamento della stagione. Una disciplina cresciuta molto negli ultimi anni e che ha debuttato alle Olimpiadi di PyeongChang lo scorso febbraio, trovando il consenso degli appassionati. In questa rassegna iridata si sfideranno ben 40 nazioni provenienti da quattro continenti. La formula del torneo prevede la divisione in cinque gruppi e al termine ...

Curling - Mondiali 2018 : Canada-Svezia 3-7. Finalissima senza storia a Las Vegas. Bronzo alla Scozia : Una Finalissima senza storia: ci si attendeva qualcosa di più, a livello di spettacolo dall’atto conclusivo dei Mondiali di Curling svolto nella notte italiana a Las Vegas, negli USA. La Svezia ha battuto per 7-3, in una gara chiusa all’ottavo end, il Canada, nel remake della Finalissima della scorsa rassegna. Bronzo alla Scozia che ha superato, altrettanto nettamente, per 11-4 (all’8° end) la Corea del Sud. Niente terzo titolo ...

Curling - Mondiali 2018 : Svezia-Canada - che Finale a Las Vegas. Corea del Sud e Scozia si arrendono : Canada e Svezia si sfideranno nella Finale del Mondiale 2018 di Curling maschile. A Las Vegas (USA) andrà in scena lo stesso atto conclusivo della passata stagione vinto dalla compagine della Foglia d’Acero che andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo (addirittura il 37esimo della storia) mentre gli scandinavi puntano all’ottavo titolo (l’ultimo nel 2015). I nordamericani hanno sconfitto la Scozia per 9-5 al termine del ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia chiude con una vittoria contro l’Olanda l’avventura a Las Vegas. Stati Uniti ai play-off : Si conclude con una vittoria l’avventura dell’Italia ai Mondiali di Curling maschile 2018 a Las Vegas (Stati Uniti). Nell’ultimo incontro del girone gli azzurri guidati dal direttore tecnico Marco Mariani e da coach Soren Gran, schierati sul ghiaccio con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Fabio Ribotta ed Andrea Pilzer superano l’Olanda (6-5) dello skip Jaap Van Dorp e concludono la loro rassegna iridata all’ottavo posto ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia travolge la Germania per 11-4. Svezia e Scozia volano in semifinale : Arriva una bella vittoria per l’Italia ai Mondiali di Curling maschile, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti). La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Andrea Pilzer e Fabio Ribotta ha travolto per 11-4 la Germania dello skip Alexander Baumann. Prima parte di gara molto equilibrata, con la Germania che apre con il vantaggio dell’hammer e realizza il primo punto. Arrivano poi due marcature per parte nei successivi ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia cede anche agli Stati Uniti e saluta ogni speranza di playoff : Le speranze dell’Italia di accedere ai playoff dei Mondiali di Las Vegas si sono spente in maniera quasi definitiva. Gli azzurri sono Stati sconfitti per 5-3 dagli Stati Uniti, rivale diretta nella corsa al sesto posto, l’ultimo utile per entrare nella fase finale della competizione. L’Italia è stata sempre costretta ad inseguire nel match, riuscendo però a rispondere colpo su colpo. Negli ultimi due end, però, gli Stati Uniti ...

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Corea del Sud IN DIRETTA. Azzurri a caccia dei play-off : Corea avanti 4-1 dopo i primi sei End : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match fondamentale in chiave azzurra nei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas (Stati Uniti). Gli Azzurri sfidano gli asiatici per provare a portare a casa una vittoria che potrebbe aprire le porte verso i play-off: il cammino di Mosaner e Retornaz infatti fino ad ora è stato eccezionale, ora serve la ciliegina sulla torta per raggiungere un risultato clamoroso. OASport vi ...

