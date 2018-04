Crotone | prezzi ridotti per match con Sassuolo

calcioweb.eu

: Crotone, via al ribasso dei prezzi dei biglietti per riempire lo Scida - - ItaSportPress : Crotone, via al ribasso dei prezzi dei biglietti per riempire lo Scida - - newsacatanzaro : Crotone taglia prezzi per riempire Scida -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Ilchiama a raccolta i suoi tifosi per l’importante sfida di Serie A contro ildi domenica 29 Aprile alle ore 12.30 allo Stadio Ezio Scida. Tutti i settori avrannoe in Tribuna l’abbonato porta un amico gratis. La Curva costerà 10 euro, mentre in Tribuna si potrà accedere con un tagliando unico da 25 euro; 50 euro il prezzo per la Tribuna vip. I biglietti saranno in vendita da domani, Martedì 24 Aprile, alle ore 10. Lo annuncia la società calabrese con una nota sul suo sito ufficiale. I canali di vendita sono le ricevitorie LisTicket abilitate, il sito LisTicket e, a partire da Mercoledì 25 aprile, anche il Ticket Point di via G. Di Vittorio (aperto da Mercoledì a Sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, e Domenica dalle ore 9,30 in poi). La vendita terminerà Domenica 29 Aprile alle ore 12.30. Tutti gli abbonati del settore Tribuna ...