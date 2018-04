Crotone | la società taglia i prezzi per riempire lo Scida contro il Sassuolo

Crotone -Juventus - Allegri : “Gioca Higuain. Su Benatia decide la società. Vice Pjanic? Giocherà…” : Crotone-Juventus , Allegri - Massimiliano Allegri ha commentato la vigilia della sfida contro il Crotone annunciando importanti novità e commentando anche il caso Benatia -Crozza. SULLA POLEMICA Benatia -CROZZA Allegri ha evidenziato: “Su Benatia decide la società, per me può giocare perché Chiellini dovrebbe avere un turno di riposo. Noi dobbiamo stare zitti e tenere il profilo basso per centrare […] L'articolo Crotone-Juventus , ...

Crotone - per la società “Zenga non ha cacciato nessuna persona dall’Hotel” : In merito all’articolo dal titolo “Zenga ‘caccia’ i giallorossi” pubblicato sul quotidiano “Il Tempo” del 20 marzo 2018 e ripreso da varie testate online, “ci sembra opportuno evidenziare, per correttezza di cronaca e di informazione, che il nostro tecnico Walter Zenga non ha ‘cacciato’ nessuna persona dall’Hotel. Lo spiacevole contrattempo è da attribuire solo e soltanto alla struttura alberghiera che ospita da circa 20 anni il ...