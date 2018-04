Creare cartelle Windows che non si cancellano

chimerarevo

: RT @qabiria: 'Per praticità si consiglia di salvare una copia della struttura vuota e usarla come template, allo scopo di non dover creare… - SabrinaTursi : RT @qabiria: 'Per praticità si consiglia di salvare una copia della struttura vuota e usarla come template, allo scopo di non dover creare… - qabiria : 'Per praticità si consiglia di salvare una copia della struttura vuota e usarla come template, allo scopo di non do… - fabrizioroccait : Come creare cartelle senza nome su Windows - -

(Di lunedì 23 aprile 2018) È successo a tutti di eliminare erroneamente un file o una cartella sul proprio PC. Oppure che qualche amico si è divertito a cancellare le nostreper burlarsi un po’ di noi. Eliminare un file o una cartella è un’operazione molto semplice che può essere eseguita anche per sbaglio senza accorgerci di nulla. Possiamo proteggerci da tutto questo in un modo molto semplice. Suè possibiledelleche non possono essere cancellate. In questo modo proteggeremo i nostri dati da utenti non autorizzati. Il primo metodo ci consentirà diuna cartella che non è possibile eliminare in alcun modo, il secondo metodo ci consente di modificare le autorizzazioni sulla sicurezza in modo da impedirne l’eliminazione da utenti non autorizzati. Comedellenon cancellabilidelledi questo tipo è un gioco da ragazzi. ...