Cos’è la flat tax : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – E’ stata il cavallo di battaglia del centrodestra durante l’ultima campagna elettorale e ora, tra dubbi e polemiche sulla sua copertura, la flat tax è tornata al centro del dibattito politico.DEFINIZIONE – Ideata per la prima volta nel 1956 dall’economista statunitense Milton Friedman, la flat tax è, letteralmente, una “tassa piatta”, ovvero un sistema fiscale non progressivo, ...

M5s - Toninelli apre : ok flat tax se Costituzionale e include poveri : "Io sono molto contento che Matteo Salvini abbia aperto sul reddito di cittadinanza e con lui Giorgetti: allo stesso modo noi potremmo dire loro che se la flat tax è costituzionale e include i poveri noi non chiudiamo mai". Lo ha affermato il capogruppo M5s Danilo Toninelli. "Come loro ci dicono di spiegargli nel dettaglio il reddito di cittadinanza, anche noi l'abbiamo chiesto per la flat tax: questo è un modo serio di fare politica", ha ...

Toninelli : flat tax? Se Costituzionale.. : Così come loro ci dicono di spiegargli nel dettaglio il reddito di cittadinanza: questo è un modo serio di fare politica davanti ai cittadini e nel Parlamento della Repubblica italiana". 29 marzo ...

Elezioni 2018 : Flat tax e reddito di cittadinanza : l’alleanza dei vincitori Lega-M5S Costerebbe 80 miliardi : Se l’ipotesi di un’alleanza di governo M5S-Lega dovesse prendere forma, i punti di partenza sarebbero i loro cavalli di battaglia: per la Lega la Flat tax, per i 5 stelle il reddito di cittadinanza. Misure che costerebbero assieme circa 80 miliardi (considerando i 63 miliardi della tassa piatta e i 17 miliardi del reddito minimo), anche se entrambi i partiti assicurano che le coperture ci sono...

Flat tax : che Cos'è e come funziona. 4 Cose da sapere : Che cos'è la Flat tax? Letteralmente è la "tassa piatta", un sistema fiscale che prevede un'unica aliquota indipendente dal livello di reddito personale dei contribuenti. Viene considerato un sistema che semplifica il fisco e induce alla fedeltà fiscale. Pago meno e quindi non evado, pagare tutti sborsando meno. Secondo i più ottimisti ha l'effetto di aumentare la crescita, perché stimola i consumi. È la ...

Flat tax - Cosa succede dove è applicata : Intorno alla metà degli anni Novanta, in seguito alla caduta del muro di Berlino, i paesi dell’est d’Europa introdussero la Flat tax, l'aliquota unica con l’obiettivo di attrarre investimenti esteri e riavviare le...

Elezioni : Di Maio - flat tax credo sia inCostituzionale : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “credo che la flat tax sia incostituzionale. Se vogliamo parlare con tutti di abbassamento delle tasse l’hanno tutti nel programma, ma bisogna capire come fare”. Lo afferma il candidato premier del M5S Luigi Di Maio, ospite di Mattino cinque. L'articolo Elezioni: Di Maio, flat tax credo sia incostituzionale sembra essere il primo su Meteo Web.

InCoscienza e malafede della flat tax : ... e sulla base di un'interpretazione consapevole del passato, la proposta della flat tax è così fuori fase e talmente irresponsabile da sembrare una sorta di parodia della politica. Purtroppo, però, ...

Ricchi & Poveri - la rivoluzione fiscale della flat tax : Così chi meno ha - meno avrà : Ci sono cinque contribuenti davanti a noi. Il primo è un signore molto agiato, fa il notaio, ha appartamenti in città, al mare e in montagna. Dichiara un milione di euro. Il secondo, medico ospedaliero con studio privato, giunge a 100mila euro. Il terzo, operaio edile, dichiara ventimila euro l’anno. Poi un quarto, consulente con partita iva, non riesce ancora a superare gli ottomila. Il quinto signore è pensionato e arriva, con l’indennità di ...

Elezioni : Berlusconi - flat tax e migranti - Così cambio l’Italia : Roma, 19 feb. (AdnKronos) – “L’esperienza storica delle maggiori economie del mondo dimostra che ridurre le tasse fa bene non soltanto all’economia, ma anche ai conti dello Stato. Solo la sinistra in Italia non lo ha ancora capito. Un esempio classico è quello degli Stati Uniti: negli anni ’60 Kennedy e poi di nuovo negli anni ’80 Reagan vararono un grande piano di riduzione delle imposte e in entrambi i casi ...