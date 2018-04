Cosa vedere su Netflix a maggio

Fuorisalone - Cosa vedere nel centro storico di Milano. FOTO : Fuorisalone, cosa vedere nel centro storico di Milano. FOTO Da Brera, dove venerdì sera si è tenuta la Notte bianca del design, alla Triennale, con i 20 anni della mostra-evento di Interni, passando per l'installazione COS. Le opere imperdibili del Fuorisalone nel cuore del capoluogo lombardo. LA FOTOGALLERY ...

Film in uscita al cinema - Cosa vedere e cosa non vedere nel weekend del 21 e 22 aprile : MOLLY’S GAME di Aaron Sorkin. Con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner. Usa 2017. Durata: 140’ Voto: 3,5/5 (DT) Un ex promessa di sci free-style s’infortuna suo malgrado e finisce per diventare una rinomata organizzatrice, prima a Los Angeles poi a New York, di partite di poker ad altissimo livello frequentate dallo star system e da ricchi industriali. Fino a quando l’invito esteso a qualche poco conosciuto ceffo della mafia russa ...

Fuorisalone - il design è giovane : Cosa vedere a Lambrate - : Anche dopo l'abbandono dei curatori del circuito Ventura Projects, la zona rimane un punto di riferimento per i talenti creativi emergenti

Fuorisalone - dal Superloft all'eco design : Cosa vedere in zona Tortona - : una delle tappe irrinunciabili per gli amanti del design. Ecco alcune delle più belle esposizioni e eventi in programma fino al 22 aprile nell'area tra Porta Genova, via Tortona e via Savona

Guida di Manchester : Cosa vedere nella seconda città del Regno Unito : The Museum of Science and Industry è dedicato allo sviluppo della scienza, della tecnologia e dell'industria nel paese, con una particolare enfasi al contributo della città in questi campi. Il People'...

Cosa vedere e cosa fare a Lugano : Aperto tutti i giorni, da maggio a settembre, è il luogo ideale per prendere il sole, rilassarsi o dedicarsi allo sport . Nel lido, infatti, c'è una spiaggia di 2000 metri quadrati, una piscina ...

Milano Design Week - Cosa vedere al "salone dell'auto-mobile" : Al Salone del Mobile di Milano l’immobilità non è mai piaciuta, tanto che da qualche anno la cosiddetta Design Week ha invaso...

Film in uscita - Cosa vedere e cosa no : Io sono Tempesta - Il Prigioniero coreano - Il Cratere - La Casa la mare - The Happy Prince - The Silent man : IO sono Tempesta di Daniele Luchetti. Con Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco. Italia 2018. Durata: 97’. Voto 3,5/5 (DT) II ricchissimo e spregiudicato finanziere Numa Tempesta vive da solo in un lussuoso hotel da cinque piani, tra stucchi, decine di flipper, e Jacuzzi sul tetto. Per via di una vecchia condanna per frode fiscale gli tocca scontare un anno ai servizi sociali in un centro di accoglienza diurno dove incontra il gioviale ...

Cosa vedere ad Arona - perla piemontese del Lago Maggiore : Ad agosto è il momento della Lunga Notte , caratterizzata da grandiosi spettacoli pirotecnici, mentre i primi di novembre si tiene la tradizionale Festa di San Carlo Borromeo . Appuntamento fisso a ...

Di Maio : vedere ora Salvini per Cosa? Aspetto tutto il Pd : Roma, 10 apr. , askanews, 'La questione è molto semplice: ci vediamo per fare cosa? Dobbiamo chiarire un paio di premesse, e valgono sia per il Pd sia per la Lega. Prima di tutto, qualunque tipo di ...

Film in uscita al cinema - Cosa vedere e non nel fine settimana del 6 aprile : A QUIET PLACE di e con John Krasinski. Con Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe. Usa 2018. Durata 95’. Voto: 4/5 (DT) Stay silent, stay alive. Nel 2020, in una cittadina imprecisata della provincia americana completamente disabitata tre bambini e una coppia di adulti si muovono scalzi tra le corsie di un supermarket devastato. Un pannello nero recita “giorno 89”. Tutti camminano senza provocare alcun rumore, mentre la parola è bandita a ...

La Paz - Cosa vedere nella capitale della Bolivia : Anche in questo caso si tratta di finzione, ma gli spettacoli attirano folle di spettatori divertiti. Per rilassarvi un po' dopo tanto sfrenato movimento, nei dintorni di Sopocachi potete fare un ...

Film in uscita al cinema - Cosa vedere e non vedere nel weekend di Pasqua : READY PLAYER ONE di Steven Spielberg. Con Tye Sheridan, Olivia Cooke, Mark Rylance. Usa 2018. Durata: 140’. Voto: 4/5 (DT) Anno 2045, Columbus, Ohio. Il pianeta Terra non se la passa benissimo, mentre lo svago che coinvolge ogni abitante del pianeta è il gioco virtuale Oasis creato dal genio nerd, appena morto, James Hallyday. Quest’ultimo prima di andarsene ha dichiarato ai quattro venti l’esistenza di un Easter egg, ovvero un segreto del gioco ...