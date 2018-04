“Cosa si nasconde dietro quegli autovelox” La verità sui totem arancioni che negli

caffeinamagazine

: RT @notearsleftscry: chi pensa che il testo di ntltc sia stupido e banale non ha davvero capito cosa si nasconde dietro ad ogni parola ed o… - MirkoStasi2 : RT @notearsleftscry: chi pensa che il testo di ntltc sia stupido e banale non ha davvero capito cosa si nasconde dietro ad ogni parola ed o… - moonbabyag : RT @notearsleftscry: chi pensa che il testo di ntltc sia stupido e banale non ha davvero capito cosa si nasconde dietro ad ogni parola ed o… - maisto2001 : RT @notearsleftscry: chi pensa che il testo di ntltc sia stupido e banale non ha davvero capito cosa si nasconde dietro ad ogni parola ed o… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Siamo abituati a vederli ogni giorno, magari passandoci davanti in macchina proprio per tornare a casa. E ogni volta, nel dubbio se funzionino o meno, rallentiamo per esser certi di stare sotto il limite di velocità (a volte lasciatecelo dire, quasi ridicolo). Parliamo di quelle colonnineche tutti pensiamo contengano un autovelox? Ebbene, come riporta Il Giornale, “non sono omologati”. A dirlo in una nota è anche il dipartimento Trasporti del ministero delle Infrastrutture: “Questinon sono omologati – spiegano a La Stampa – Anzi, non potranno mai essere omologati. Per una ragione semplice: non sono previsti dal Codice della strada”. I molti italiani che si mettono alla guida forse con l’esperienza avranno capito che all’interno di quelle colonnine l’autovelox non c’è quasi mai. La ratio della loro presenza, dicono ...