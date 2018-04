“Cosa le hanno fatto” Francesca Cipriani e quella frase choc sulla mamma Ospite di

“Cosa si nasconde dietro quegli autovelox”. La verità sui totem arancioni che negli ultimi anni hanno invaso le nostre città : Siamo abituati a vederli ogni giorno, magari passandoci davanti in macchina proprio per tornare a casa. E ogni volta, nel dubbio se funzionino o meno, rallentiamo per esser certi di stare sotto il limite di velocità (a volte lasciatecelo dire, quasi ridicolo). Parliamo di quelle colonnine arancioni che tutti pensiamo contengano un autovelox? Ebbene, come riporta Il Giornale, “non sono omologati”. A dirlo in una nota è anche il ...

“La mia salute…”. Gerry Scotti - hanno notato tutti il suo corpo più esile e le condizioni del popolare conduttore hanno subito messo in allarme in fan. Adesso parla lui e ammette : “Cosa mi è successo” : Dai primi passi a Radio Deejay, quando ancora non si chiamava così e le onde arrivano a Bergamo bassa, a “Smile”, trasmissione cult degli anni ’80 che aveva come logo l’emoticon sorridente (e neppure quella si chiamava così, per dire). Viso bonario, modi affabili e quella sana dose di autoironia sul suo peso che ha contribuito a renderlo “uno di casa”. Sempre così Gerry Scotti, sempre lì , dentro una scatoletta che a stento lo tratteneva, ...

“Cosa gli hanno fatto”. Frizzi - la confessione che sconvolge. A dieci giorni dalla morte del conduttore de L’Eredità - l’amico e collega Gerry Scotti racconta quei pesanti retroscena finora rimasti top secret. E il dolore aumenta : Il 26 marzo 2018 se ne andava Fabrizio Frizzi. Aveva appena compiuto 60 anni e un’emorragia cerebrale se lo è portato via. La notizia della sua morte è stata un fulmine a ciel sereno: il conduttore aveva avuto un malore a ottobre 2017, malore che lo aveva costretto a stare lontano dal piccolo schermo. Durante la sua assenza, mentre era ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma, lo aveva sostituito il collega e amico Carlo Conti. Poi Frizzi, ...

“Vi dico io la verità”. Sarah Scazzi - l’ira Concetta Serrano. La mamma della piccola di Avetrana torna a parlare dopo l’apparizione di Sabrina e Cosima Misseri a ‘Storie maledette’ : “Cosa ci hanno fatto…” : Le lacrime di Sabrina Misseri, la voce ferma della madre Cosima. E poi la vita di tutti i giorni dentro il carcere, tra i corsi di ginnastica e quelli di cucito. Cosima che nasconde il tempo ai suoi occhi con l’uncinetto e Sabrina che si butta a capofitto negli studi con l’obiettivo di ottenere la licenza superiore. Più che un’intervista, quella di Franca Leosini, è stato uno squarcio a 360° su due vite sospese, che girano intorno a ...

“Mammina guarda come mi stanno bene”. Poi un botto micidiale. Era al colmo della gioia - ai suoi piedini portava le scarpe dei suoi sogni. I genitori erano fieri - ma poi nel negozio accade un imprevisto e la vita di una famiglia si frantuma : “Cosa le hanno fatto…” : Il sorriso della sua bambina illuminava le sue giornate, ma ora il buio è calato sulla sua vita. Un padre disperato ripercorre la tragedia che è malauguratamente caduta sulla sua famiglia per un evento assurdo e inaspettato. Venerdì pomeriggio Moshin Siddique era uscito con la sua piccola Ifrah di due anni e mezzo. Era un bel pomeriggio la piccola era molto contenta ed emozionata perché con la sua mamma stava andando a comprare un paio di ...

“Cosa mi hanno fatto2 : la confessione choc di Mikaela - Velina di Striscia la notizia. Era stata presa di mira già in passato - travolta da insulti razzisti - ma ecco che è successo adesso di gravissimo : “Un accanimento - ho denunciato” : Da quest’anno Striscia la Notizia ha due nuove Veline, entrambe ballerine professioniste: Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Dall’autunno scorso, prima con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, poi con Michelle Hunziker e Gerry Scotti e ora con Ficarra e Picone, danno brio al tg satirico con i loro stacchetti che, e questo l’hanno notato subito tutti i telespettatori, per la prima volta sono davvero ben eseguiti. Per forza: ...