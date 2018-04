Corteo 25 aprile a Roma | scontro Palestinesi-Israele “In piazza con le kefieh” | Ebrei

Comunità Ebraica Roma : "Corteo unitario 25 aprile a rischio" : "Nonostante il tavolo aperto dal Comune e gli sforzi della Sindaca Virginia Raggi che ringraziamo per quanto fatto fino ad ora e per essersi espressa chiaramente sulle provocazioni che leggiamo in ...

25 aprile : Ebrei - Anpi escluda palestinesi da Corteo : "Senza una presa di posizione netta di Anpi e Campidoglio in merito alla presenza di gruppi organizzati con bandiere palestinesi e kefieh l'accordo per il corteo unitario del 25 aprile a Roma salta". ...

25 aprile - salta il Corteo unitario a Roma. Palestinesi : “Portiamo kefieh”. Comunità ebraica : “Allora non ci sono le condizioni” : Il corteo unitario non ci sarà neanche quest’anno. La rinuncia della Comunità ebraica di Roma arriva dopo l’annuncio di quella palestinese di voler partecipare alla manifestazione dell’Anpi “sfilando con le kefieh e le bandiere” nel giorno della Liberazione. Lo scontro si consuma dopo la mediazione del Campidoglio, che negli scorsi giorni aveva annunciato assieme all’Associazione partigiani e alla Comunità ...

La Comunità ebraica di Roma : "L'Anpi escluda i palestinesi o il Corteo unitario del 25 aprile è a rischio" : "Senza una presa di posizione netta di Anpi e Campidoglio in merito alla presenza di gruppi organizzati con bandiere palestinesi e kefieh l'accordo per il corteo unitario del 25 aprile a Roma salta". Così la comunità ebraica di Roma riguardo la dichiarazione della comunità palestinese di Roma che ha annunciato che sfilerà alla manifestazione del 25 aprile nella capitale "con le kefieh e le bandiere ...

Ebrei Roma : Corteo 25 aprile a rischio : ANSA, - Roma, 23 APR - "Senza una presa di posizione netta di Anpi e Campidoglio in merito alla presenza di gruppi organizzati con bandiere palestinesi e kefieh l'accordo per il corteo unitario del 25 ...

Scontro ebrei-palestinesi sul Corteo del 25 aprile. Campidoglio : no a strumentalizzazioni : La comunità ebraica: "Senza una presa di posizione netta di Anpi e Campidoglio in merito alla presenza di gruppi organizzati con bandiere palestinesi e kefiah l'accordo per il corteo unitario del 25 aprile a Roma salta"

Scontro ebrei-palestinesi sul Corteo del 25 aprile. Campidoglio : no a strumentalizzazioni : La comunità ebraica: "Senza una presa di posizione netta di Anpi e Campidoglio in merito alla presenza di gruppi organizzati con bandiere palestinesi e kefiah l'accordo per il corteo unitario del 25 aprile a Roma salta"

Bari - Corteo di San Nicola : dal 19 aprile via ai casting per figuranti e acrobati : ... le acrobate e performers Ada Ossola, Maria Agatiello e Paola Quistini con le quali in passato ho condiviso numerosi progetti in tutto il mondo. Posso inoltre anticipare la preziosa collaborazione ...

25 aprile : Roma - impegno per Corteo uniti : ANSA, - Roma, 10 APR - Su iniziativa del Campidoglio si è riaperto il dialogo tra l'Anpi e la Comunità ebraica di Roma, "finalizzato ad evitare divisioni e polemiche" in occasione del prossimo 25 ...