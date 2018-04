Corsa scudetto | il calendario a confronto | percorso più facile per il Napoli?

?Il Napoli espugna lo Stadium : gol di Koulibaly - 1-0 alla Juve e la Corsa scudetto è riaperta : Inviato a Torino L?impresa della storia, la vittoria più emozionante, dal copione più esaltante, tra le più belle di sempre: un Napoli favoloso batte la Juve nel...

Juventus-Napoli 0-1 - Koulibaly al 90’ riapre la Corsa scudetto : la capolista ora è a -1 (e sabato c’è l’Inter) : La squadra di Sarri allo Stadium fa la partita ma è quella di Allegri a colpire un palo con Pjanic. Poi l’incornata del senegalese allo scadere ribalta le prospettive

VIDEO Juventus-Napoli 0-1 - gli highlights della partita. Il gol di Koulibaly riapre la Corsa scudetto : Il Napoli ha battuto la Juventus per 1-0 grazie alla rete di Koulibaly che al 90′ ha insaccato un grandioso colpo di testa. La sfida scudetto è stata decisa all’ultimo istante e la volata per il tricolore si è riaperta: gli azzurri ora sono soltanto a un punto di distacco dai bianconeri quando mancano quattro giornate al termine del campionato. Di seguito il VIDEO con tutti gli highlights della partita. (foto ...

LIVE Juventus-Napoli - Serie A in DIRETTA : risultato e aggiornamenti in tempo reale. Si decide la Corsa scudetto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Napoli, la sfida che vale lo scudetto. All’Allianz Stadium di Torino si gioca una partita fondamentale per le sorti del campionato, il posticipo della 34^ giornata di Serie A mette in palio una fetta importante di tricolore: i bianconeri hanno quattro punti di vantaggio sui partenopei e vanno a caccia della vittoria per chiudere i conti di fronte al proprio pubblico, gli azzurri cercano ...

Corsa scudetto : brividi a Torino. Juve-Napoli - tutto in una notte : tutto in una notte: il Napoli tenta il miracolo, pensando a quello di San Gennaro, per riagganciare una Juventus proiettata verso l’ennesimo scudetto consecutivo. Nel turno di mercoledì i partenopei in un quarto d’ora sono passati dal -9 a -4. Se vince a Torino e la Roma stoppa i bianconeri all’Olimpico, oltre alla sfida contro l’Inter di Icardi, lo scudetto può virare al Sud. Impresa ardua, considerando la forza della ...

Corsa scudetto e Champions - per i bookies favorite Juve e Roma : Cinque partite alla fine del campionato, oltre 450 minuti da giocare con il coltello tra i denti per aggiudicarsi lo scudetto, la qualificazione in Champions e in Europa League. Better, il marchio di ...

Juve-Napoli - da +9 a +4 : la cronaca dei minuti che hanno cambiato la Corsa scudetto : Crotone-Juventus, Napoli-Udinese. La contemporaneità delle due gare, con le notizie che rimbalzavano dallo Scida al San Paolo, ha reso la serata del turno infrasettimanale un susseguirsi di emozioni. ...

Il Napoli muore e risorge. Scudetto - Corsa riaperta. Juve - che frenata a Crotone : Ormai c'è sempre una rovesciata tra la Juventus e la consacrazione di se stessa, c'è sempre un capolavoro balistico , degli altri, a sbriciolare i sogni bianchi-e-neri. Contro il Real Madrid è toccato ...

Juventus-Sampdoria 3-0 - la squadra di Allegri si riscatta e vola a + 6 sul Napoli ma la Corsa scudetto non è chiusa