' Corri con gli occhi di Loris' | una corsa bendata per scoprire cosa provano i non vedenti

La Corri da 2018 : Laura Teofani ha vinto la seconda puntata : Chi ha vinto La Corrida 2018 ieri sera? Trionfa la dilettante allo sbaraglio Laura Teofani Chi ha vinto La Corrida 2018 ieri? Nella seconda puntata , in onda venerdì 20 aprile, in prima serata su Rai1, a trionfare è stata Laura Teofani . La concorrente, che viene da Ostia e che nella vita fa l’addetta alla sicurezza, […] L'articolo La Corrida 2018 : Laura Teofani ha vinto la seconda puntata proviene da Gossip e Tv.

La Corrida : un concorrente mette in imbarazzo Carlo Conti : Carlo Conti imbarazzato: la gaffe di un concorrente a La Corrida La Corrida è soltanto al secondo appuntamento di quelli previsti, ma non per questo i concorrenti dello show allo sbaraglio si trattengono nel fare gaffe in diretta televisiva. Carlo Conti, all’inizio di questa puntata, si è ritrovato a presentare un concorrente molto goffo, che non ha avuto certo paura di dire liberamente ciò che pensava di fronte alle telecamere. Ma cosa ...