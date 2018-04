Consumi di energia elettrica in Italia | a Marzo +4 | 2%

Consumi di energia in aumento a marzo - Terna : Teleborsa, - Nel mese di marzo 2018, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 27,7 miliardi di kWh, in ...

Energia : nel 2017 Consumi in aumento e prezzi in discesa : Teleborsa, - Il 2017 ha registrato consumi finali di Energia in aumento , +1,3% rispetto al 2016, in linea con il +1,5% del PIL, ed emissioni di CO2 in leggero calo , ­-0,5%, grazie soprattutto al ...

Energia - ENEA : Consumi in aumento e prezzi in discesa nel 2017 : Il 2017 ha registrato consumi finali di Energia in aumento (+1,3% rispetto al 2016, in linea con il +1,5% del PIL) ed emissioni di CO2 in leggero calo (­-0,5%) grazie soprattutto al contributo di settori come la generazione elettrica (-5%) e i trasporti (-2,2%). Nuovi massimi storici per le rinnovabili sul totale dei consumi elettrici: eolico e solare hanno raggiunto il picco del 70% su base oraria (17 aprile 2017) e l’insieme delle FER dell’87% ...

Energia : in Portogallo a marzo rinnovabili superano Consumi elettricità : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – A marzo in Portogallo le rinnovabili prodotte (4.812 Gwh) hanno superato i consumi di elettricità, pari a 4,647 Gwh. Si tratta di un traguardo mai raggiunto negli ultimi 40 anni. E’ quanto rileva l’Apren, l’associazione portoghese per le energie rinnovabili citando i dati della Ren, la rete energetica nazionale, ed evidenziando che la produzione di rinnovabili ha rappresentato il 103,6% dei ...

Sorpasso in Portogallo : l’energia da fonti verdi supera i Consumi : Impianti eolici e fotovoltaici in Portogallo Storico Sorpasso dell’elettricità da fonti rinnovabili in Portogallo. A marzo l’energia verde prodotta ha superato la quantità di quella consumata. Il margine è di poco più del 3%, ma è un dato mai registrato prima dalle autorità lusitane. A marzo i registri dei National energy networks hanno calcolato 4.812 gigawattora di elettricità da fonti rinnovabili. Nello stesso mese i consumi nel ...

Ripartono i Consumi di energia. Salgono utili e ricavi di Enel : Dividendo + 32%. L'ad Starace: probabile rinvio del passaggio al mercato libero Il 2017 si è chiuso con risultati ben sopra le attese per Enel. Ora lo sguardo del colosso dell'elettricità è rivolto al ...

Consumi di energia in aumento a febbraio - Terna : Nel mese di febbraio 2018, secondo quanto rilevato da Terna , la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 26,3 miliardi di kWh , in aumento del ...