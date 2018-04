Salah Condannato a 20 anni per la sparatoria al covo in Belgio : Salah Abdeslam, l’unico sospetto sopravvissuto degli attacchi terroristici di Parigi del 2015, è stato condannato dal tribunale di Bruxelles a 20 anni per la sparatoria avvenuta il 15 marzo 2016 in un sobborgo della capitale belga, durante un blitz della polizia belga. ...

L’attentatore di Parigi - Salah Abdeslam - Condannato a 20 anni di carcere : L'unico sopravvissuto agli attentati di Parigi è stato condannato assieme al complice tunisino Sofiane Ayari per tentato omicidio. Aveva sparato contro quattro poliziotti a Forest, piccolo comune a sud di Bruxelles, durante una perquisizione avvenuta all’interno dell’inchiesta per gli attacchi del novembre 2015.Continua a leggere

Un tribunale del Belgio ha condannato Salah Abdeslam, uno dei principali sospettati per gli attentati di Parigi del novembre 2015, per il tentato omicidio di alcuni poliziotti. Il tentato omicidio è avvenuto in un contesto terroristico. Il 15 marzo del