Concorso ippico Roma | cronistoria di una febbre da cavallo

(Di lunedì 23 aprile 2018) Nell’aprile del 2015 fa Vittorio Emiliani ed io rendiamo pubblico un appello in cui si chiede di trasferire in altra sede il, che bloccava per due mesi – fra allestimento, gare e disallestimento – non solo la splendida piazza di Siena, danneggiando fra l’altro la pregiata vegetazione della Piazza, ma anche una vasta zona circostante, chiusa aini ed ai turisti di tutto il mondo e trasformata in uno squallido suk di bancarelle. Oltre a raccogliete l’adesione di centinaia di esponenti della culturana, convinciamo senza difficoltà delle nostre buone ragioni gli assessori all’Ambiente Estella Marino e alla Cultura Giovanna Marinelli ed il sovrintendente Agostino Bureca. La relativa delibera è già all’esame del sindaco Marino – che era d’accordo con noi – quando intervenne la crisi della giunta. Passano quasi tre anni e, nel gennaio del 2018 tutti i ...