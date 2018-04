Con 4GIFTERS il regalo è sempre quello giusto

vanityfair

(Di lunedì 23 aprile 2018) Ogni giorno è buono per fare un: non solo nelle ricorrenze tradizionali – compleanni, anniversari, Natale – ma anche per ringraziare qualcuno dopo una fantastica serata insieme, per sentirsi vicinissimi all’amica lontana o per stupire con un gesto inaspettato. Il, in fondo, non è altro che un segno di attenzione, di “presenza”, un modo –gradito – per celebrare tutte le belle occasioni che la vita ci regala. A volte per mancanza di tempo, a volte perchè non sappiamo su cosa orientarci, altre perchè la persona a cui vorremmo fare unè distante da noi, lasciamo passare questa occasione speciale, salvo poi pentircene. A venirci incontro ci ha pensato, la nuova piattaforma virtuale che permette alle persone di sorprendere regalando e, perché no regalandosi, momenti unici, esperienze di lusso, oggetti e accessori originali....