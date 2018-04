Comunità Ebraica Roma | Corteo unitario 25 aprile a rischio

25 aprile - salta il corteo unitario a Roma. Palestinesi : “Portiamo kefieh”. Comunità Ebraica : “Allora non ci sono le condizioni” : Il corteo unitario non ci sarà neanche quest’anno. La rinuncia della Comunità ebraica di Roma arriva dopo l’annuncio di quella palestinese di voler partecipare alla manifestazione dell’Anpi “sfilando con le kefieh e le bandiere” nel giorno della Liberazione. Lo scontro si consuma dopo la mediazione del Campidoglio, che negli scorsi giorni aveva annunciato assieme all’Associazione partigiani e alla Comunità ...

La Comunità Ebraica di Roma : "L'Anpi escluda i palestinesi o il corteo unitario del 25 aprile è a rischio" : "Senza una presa di posizione netta di Anpi e Campidoglio in merito alla presenza di gruppi organizzati con bandiere palestinesi e kefieh l'accordo per il corteo unitario del 25 aprile a Roma salta". Così la comunità ebraica di Roma riguardo la dichiarazione della comunità palestinese di Roma che ha annunciato che sfilerà alla manifestazione del 25 aprile nella capitale "con le kefieh e le bandiere ...

25 aprile - raggiunto l’accordo tra Anpi e Comunità Ebraica di Roma : quest’anno la manifestazione sarà unitaria : Via le divisioni, largo all’inclusività. La sindaca di Roma Virginia Raggi, l’Anpi e la Comunità ebraica hanno annunciato che quest’anno la manifestazione del 25 aprile sarà “unitaria e inclusiva”. Su iniziativa del Campidoglio si è arrivati a un accordo tra l’Associazione nazionale dei partigiani d’Italia e la Comunità ebraica della Capitale, dopo i contrasti che l’anno scorso avevano portato ...

Il carciofo della discordia per il Rabbinato di Israele alla giudia non è kosher . Insorge la Comunità Ebraica romana : ... Ruth Dureghello, si vedono entrambi intenti a pulire i carciofi e prepararli per il piatto tradizionale famoso ormai in tutto il mondo. E Di Segni di cucina kosher se ne intende. Nel marzo del 2010 ...

Il carciofo della discordia per il Rabbinato di Israele alla giudia non è casher . Insorge la Comunità Ebraica romana : ... Ruth Dureghello, si vedono entrambi intenti a pulire i carciofi e prepararli per il piatto tradizionale famoso ormai in tutto il mondo. E Di Segni di cucina casher se ne intende. Nel marzo del 2010 ...

La Comunità Ebraica italiana sta discutendo molto di carciofi : Il rabbinato centrale di Israele ha deciso che i carciofi alla giudia non sono kosher, ma non tutti sono d'accordo The post La comunità ebraica italiana sta discutendo molto di carciofi appeared first on Il Post.

Il Comandante Generale dei Carabinieri in visita alla Comunità Ebraica di Roma : Roma: Comunità Ebraica della Capitale riconoscente all’Arma dei Carabinieri Roma – Questa mattina il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, si e’ recato in... L'articolo Il Comandante Generale dei Carabinieri in visita alla Comunità Ebraica di Roma proviene da Roma Daily News.

"Ministro M5S antisemita? La Comunità Ebraica insorge - ma Fioramonti smentisce : ... in un eventuale governo con Luigi Di Maio premier, di Lorenzo Fioramonti, docente di economia contraddistintosi in passato per aver sostenuto la campagna d'odio e boicottaggio contro Israele ' . E ...

Ministro M5S antisemita? La Comunità Ebraica insorge - ma Fioramonti smentisce : La comunità ebraica italiana non ha gradito il candidato a Ministro dell'Industria proposto da Luigi Di Maio (M5S): stiamo parlando di Lorenzo Fioramonti, docente di economia. Su Moked, il portale dell'Ucei (Unione delle comunità ebraiche italiane) si legge che "ha destato inquietudine e indignazione nel mondo ebraico italiano la notizia della candidatura a Ministro dell'Industria da parte del Movimento Cinque Stelle, in ...

La Comunità Ebraica : indigna la scelta di Fioramonti ministro M5s : "Ha destato inquietudine e indignazione nel mondo ebraico italiano la notizia della candidatura a ministro dell'Industria da parte del M5s di Lorenzo Fioramonti, docente di economia contraddistintosi per aver sostenuto la campagna d'odio e boicottaggio contro Israele". Lo si legge su Pagine ebraiche 24, quotidiano della comunità ebraica italiana. Immediata la risposta di ...

La Comunità Ebraica contro Lorenzo Fioramonti - M5S - : 'Boicotta Israele - inquieta la candidatura a ministro' : ... docente di economia contraddistintosi in passato per aver sostenuto la campagna d'odio e boicottaggio contro Israele". Lo si legge su Pagine ebraiche 24, quotidiano dell'ebraismo italiano edito dall'...

La Comunità Ebraica contro Lorenzo Fioramonti (M5S) : "Boicotta Israele - inquieta la candidatura a ministro" : "Ha destato inquietudine e indignazione nel mondo ebraico italiano la notizia della candidatura a ministro dell'Industria da parte del M5S - in un eventuale governo Di Maio - di Lorenzo Fioramonti, docente di economia contraddistintosi in passato per aver sostenuto la campagna d'odio e boicottaggio contro Israele". Lo si legge su Pagine ebraiche 24, quotidiano dell'ebraismo italiano edito dall'Ucei, su cui si sottolinea che "Fioramonti è ...