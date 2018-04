Come un gatto in tangenziale si conferma primo film del 2018 su Sky Cinema HD

Come un gatto in tangenziale - il film con Antonio Albanese e Paola Cortellesi in prima tv su Sky Cinema Uno HD : A pochi mesi dall’uscita nelle sale Cinematografiche, Sky Cinema presenta in prima tv Come un gatto in tangenziale, il film diretto da Riccardo Milani (Mamma o Papà?, Scusate se esisto) con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, prodotto da Wildside con Vision Distribution in collaborazione con Sky Cinema, lunedì 16 aprile dalle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e disponibile anche su Sky On Demand. Il film, uscito in sala lo scorso 28 dicembre, è ...

Come un gatto in tangenziale : La recensione del film Come un gatto in tangenziale al cinema Diana di Pozzallo. Un film che pone lo spettatore di fronte alla riflessione sociale.

“Mamma - mi odiano tutti”. Enormi occhi di colore diverso e labbro leporino : la vita di Madden è un inferno. La madre del piccolo - per aiutarlo - trova sul web un gatto uguale a lui e guardate Come va a finire… : Un volto angelico, particolarissimo e unico che lo metteva sempre al centro dell’attenzione. Ma per motivi molto diversi da quelli che possiamo immaginare. Madden Humphreys, è un bambino originario dell’Oklahoma di 7 anni con delle caratteristiche somatiche straordinarie: due occhioni grandissimi dal colore diverso, uno verde e uno blu e il labbro leporino. Il bimbo è infatti nato con una palatoschisi bilaterale e con l’eterocromia ...

Cane e gatto sempre più obesi : il cibo usato Come dimostrazione di affetto : Le “malattie del benessere” sono in aumento si sa, ma non solo per l’uomo. Anche gli animali domestici ne soffrono: quasi la metà nei paesi occidentali sono obesi (ovvero superano del 15% il peso ottimale). Quando un uomo è sovrappeso ci si preoccupa di fare una dieta e ci si rivolge al medico. Invece cosa succede a Cane e gatto sovrappeso? Specialmente con i gatti il commento spesso è “che bel micione”! Frequentemente i proprietari non si ...