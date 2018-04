Come me | Capo Plaza | Testo | Audio | MP3

Napoli - notte di festa : Come Capodanno (e 20mila all’aeroporto) : Napoli, notte di festa: come Capodanno (e 20mila all’aeroporto) In 20mila sono andati ad accogliere la squadra all’aeroporto di Capodichino: il pullman è sfilato tra due ali di folla alle 4 del mattino. Continua a leggere

Capiamo Come scrivere al contrario su Whatsapp o con testo capovolto : Sta prendendo piede una vera e propria moda all'interno delle app di messaggistica, visto che oggi capiremo come scrivere al contrario su Whatsapp o con testo capovolto. Almeno una volta nella vita ci sarà capitato di leggere messaggi di questo tipo e, probabilmente, molti si saranno posti delle domande sul modo in cui possa essere possibile adottare questo tipo di pratica velocemente. In effetti qualche trucco esiste ed oggi cercheremo di ...

Trump riferì al capo dell'Fbi Comey : Putin dice di avere le più belle prostitute : Washington, 20 apr. , askanews, 'Abbiamo tre le più belle prostitute al mondo', avrebbe detto Vladimir Putin a Donald Trump, secondo i memo dell'ex direttore dell'Fbi James Comey consegnati al Congresso dal dipartimento di Giustizia e visionati da Afp. Comey scrive che il ...

Ex capo Fbi Comey : 'Trump bugiardo seriale ricattabile da Mosca' - : Comey, in un'intervista per promuovere il libro nel quale racconta la sua versione dopo essere stato licenziato mentre indagava sul Russiagate, afferma che "c'è certamente qualche prova di ostruzione ...

Vittorio Taviani è morto - insieme al fratello regista di capolavori Come Padre Padrone : E' morto a Roma, malato da tempo, il grande regista Vittorio Taviani, 88 anni, che con il fratello Paolo ha firmato capolavori della storia del cinema italiano da Padre Padrone (Palma d'oro a Cannes nel '77) a La Notte di San Lorenzo a Caos fino a Cesare deve morire (Orso d'oro a Berlino).Lo annuncia all'ANSA una delle figlie, Giovanna. Per volontà della famiglia non ci saranno camera ardente ne funerali ma il corpo del regista ...

Milos Forman è morto. Il regista di capolavori Come Amadeus e Hair aveva 86 anni : È morto all'età di 86 anni nel Connecticut il famoso regista ceco, Milos Forman. Lo ha comunicato oggi all'agenzia Ctk la moglie, Martina Formanova. Forman è deceduto ieri dopo una breve malattia. "Se ne è andato tranquillo, circondato dalla famiglia", ha detto Formanova.Forman era noto soprattutto per i film girati da emigrato in America, quali 'Qualcuno volò sul nido del cuculo' o 'Gli amori di una bionda' e ...

L’ex capo dell’Fbi a contro Trump : “Immorale Come un boss della mafia” : «Immorale, prepotente, e non legato in alcun modo alla verità»: così James comey, descrive Donald Trump nel suo libro che uscirà la prossima settimana e di cui i media americani danno ampie anticipazioni. Oltre 300 pagine di memorie di memorie intitolate «A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership» in cui L’ex numero uno dell’Fbi si toglie più di...

Comey contro Trump : “Un boss mafioso”/ Ex capo Fbi : “Immorale e prepotente - era ossessionato da un dossier...” : Comey contro Trump: “Un boss mafioso”. Ex capo Fbi all'attacco del presidente americano: “Immorale e prepotente, era ossessionato da un dossier...”. Le ultime notizie sulle sue rivelazioni(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 09:21:00 GMT)

L’ex capo dell’Fbi James Comey contro Trump nel suo libro : “Come un boss della mafia” : L’ex capo dell’Fbi James Comey contro Trump nel suo libro: “Come un boss della mafia” James Comey, l’ex capo dell’Fbi cacciato da Trump nel maggio 2017, scrive del presidente nel suo libro di memorie: “Immorale, prepotente, e non legato in alcun modo alla verità”.Continua a leggere James Comey, l’ex capo dell’Fbi cacciato da Trump nel […]