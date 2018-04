Come l' intelligenza artificiale cambia la radiologia

I giganti di Internet e i terremoti dell'intelligenza artificiale : Come affrontarli? : Purtroppo finora la politica, di destra come di sinistra, si è rivelata 'incapace di indirizzare processi che cambiano l'economia, i rapporti sociali, perfino la percezione della democrazia'. Di ...

INTELLIGENZA ARTIFICIALE - Un progetto made in Caserta scelto Come case study dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Si chiama 'Borbot' ed è ... : Il progetto è stato ideato e realizzato dalla '360open' , una società casertana nata nel 2015 che si occupa di Finanza innovativa, Economia responsabile, Finanza di progetto e Sharing Economy e che ...

Come l'intelligenza artificiale aiuta a combattere la pirateria : Sono siti di e-commerce cinesi, russi o indiani, piattaforme di musica o film in streaming, canali IPTV illegali i nuovi target delle realtà di brand protection Come, ad esempio DcP , una start up ...

Come l'intelligenza artificiale aiuta a combattere la pirateria : Sembrano studenti che passano l’ora di ricreazione nel nuovo distretto di City Life a Milano ma in realtà, mentre questi ragazzi, tutti giovanissimi esperti di informatica italiani, ucraini, filippini e cinesi, si riposano per in pausa pranzo, centinaia di robot verificano la presenza di contenuti pirata musicali, televisivi o di importanti brand di moda sul web per rimuovere o bloccarne la diffusione. Dopo l’era degli ...