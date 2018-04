Colle | a Fico mandato per intesa M5s-PdEsito giovedì | Fico | subito al lavoro

Colle : a Fico mandato per intesa M5s-PdGiovedì l’esito | Fico : io subito al lavoro : Colle: a Fico mandato per intesa M5s-PdGiovedì l’esito | Fico: io subito al lavoro Il presidente M5s della Camera ha ricevuto dal presidente della Repubblica un mandato esplorativo circoscritto nel perimetro e nei tempo. Continua a leggere

Salvini : "Ora giù dal piedistalloGoverno in 7 giorni col M5S"Mattarella convoca Fico al Colle alle 17 : "Spero che tutti i veti cadano". Così Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega. "Centrodestra e 5 Stelle governino già da questa settimana, ma a guidare il Governo siano i primi arrivati - ha aggiunto il leader della Lega - anche se non dico Salvini o morte. Per me guidare il Governo sarebbe un onore ma non e' un dramma se non succederà" Segui su affaritaliani.it

Governo - Mattarella convoca Fico al Colle alle 17 : Resta da valutare quale sarà l'ampiezza del mandato, se cioè sarà limitato al perimetro M5s-Pd o se prenderà in considerazione l'ipotesi Lega-M5s.

Governo - Fico chiamato al Colle alle 17 : 12.30 Il presidente Mattarella ha convocato alle 17 al Quirinale il presidente della Camera Roberto Fico.

Il Colle gela Salvini. Lunedì probabile incarico a Fico : Ormai è la frase che al Quirinale ripetono più spesso. «In assenza di novità e colpi di scena». E dunque fatta questa premessa e al netto di sorprese dell'ultim'ora, al Colle si...

M5S - torna il derby Di Maio-Fico : pressing sul Colle per ampliare il mandato esplorativo del presidente della Camera : Le nuove regole grilline gli consegnano il Movimento chiavi in mano. Ma Luigi Di Maio, nella corsa a Palazzo Chigi dopo quella che lo ha visto conquistare il M5S un pezzo alla volta, deve fare i...

Incarico a Fico - pressing sul Colle : Salvini e Di Maio vogliono restare in gioco : Giornata di silenzio e frenetiche trattative telefoniche tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per non archiviare un'intesa che i due tengono calda da settimane. Ancora un giorno prima della nuova...

Ceccanti : 'Anche Fico destinato a fallire - avanza un governo del Colle' : Il che non lo rende credibile come partner di una maggioranza politica a due in cui dovrebbe guidare il governo con qualunque dei suoi esponenti designasse per tale compito». E se M5S si ostinasse a ...

Consultazioni : oggi al Colle Napolitano - Fico e Casellati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAore 13:00 - Nemmeno il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha voluto lasciare dichiarazioni dopo l'incontro con Mattarella, procedendo spedita verso l'uscita senza salutare i giornalisti presenti in sala.ore 12:40 - Nessun commento da parte di Roberto Fico dopo il colloquio con il capo dello Stato: "Buongiorno a tutti, vi auguro buon lavoro", si è limitato a dire il presidente della Camera.ore 11:45 ...

Di Maio e Salvini separati dalla Siria. Al Colle gli M5s chiederanno tempo proponendo un "comitato scientifico" sul programma : Lo scontro tra Stati Uniti e Russia sulla Siria piomba sulle consultazioni. Le questioni internazionali impongono un'accelerazione nella formazione del nuovo governo e di questo Luigi Di Maio non può non tenerne conto, dal momento che è una questione che complica i già precari equilibri e segna ancor più le distanze tra chi, come M5s e Lega, sta provando a trovare la quadra. Il leader del Movimento 5 Stelle, ...

Vitalizi - Casellati come Fico : “Senatori Questori avviino istruttoria con i Colleghi della Camera. Spero in rapide soluzioni” : Roberto Fico lo aveva annunciato poco dopo la sua elezione al vertice della Camera e aveva poi rilanciato quello che è stato uno dei temi principali della campagna elettorale del Movimento 5 stelle: “I Questori della Camera hanno 15 giorni per presentare una proposta di superamento dell’attuale sistema dei Vitalizi“. Due giorni dopo risponde all’iniziativa la sua collega al Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che dice di ...