CNT Coordinamento nazionale TFA | lettera aperta al senatore Pittoni

scuolainforma

(Di lunedì 23 aprile 2018) Egregio sen., a scriverLe è il direttivo dell’associazione CNT (TFA), in qualità di rappresentanti di una categoria, gli abilitati TFA, che si trova indirettamente coinvolta nella questione dei diplomati magistrale. In primo luogo, vorremo fare presente che l’unico “merito” dei suddetti diplomati è quello di aver ottenuto una misura cautelare in sede … L'articolo CNT (TFA):alproviene da Scuolainforma.