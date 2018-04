Clima | arriva il premio per la Comunicazione Innovativa

meteoweb.eu

(Di lunedì 23 aprile 2018) Il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamentitici e il Festival per la Terra lanciano l’edizione 2018 delinternazionale Bestte Solutions Award, dedicato alla sfida di “Comunicare rischi e opportunità dei cambiamentitici”. Possono partecipare singoli, team e organizzazioni proponendo idee, progetti e strumenti innovativi per comunicare in modo efficace i cambiamentitici nelle attività di educazione, advocacy, informazione e sensibilizzazione. I finalisti e il progetto vincitore saranno annunciati il 4 dicembre 2018 nell’ambito del Festival per la Terra, a Venezia. L’autore del progetto vincitore sarà invitato a presentare la proposta durante un evento di gala che vedrà tra gli ospiti premi Nobel, premi Pulitzer e premi Goldman e riceverà undi 3.000 euro. La scadenza per presentare le proposte è il 28 giugno 2018. I ...