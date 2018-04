Cleveland e Indiana vanno sul 2-2

Playoff NBA 2018 - Indiana-Cleveland 100-104 : i Cavs sono ancora vivi - James e Korver firmano il 2-2 : Lo spartito delle partite tra Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers sta cominciando ormai a seguire sempre lo stesso spartito. In mezzo a uno scontro duro, fisico e a volte sopra la linea , ...

NBA 2018 : Indiana rimonta e batte Cleveland in gara-3. Accorciano Washington e Milwaukee : Gli Indiana Pacers fanno sul serio. Sembrava tutto apparecchiato per la vittoria dei Cleveland Cavaliers in gara-3 dei playoff NBA, avanti 40-57 all’intervallo, ma nel secondo tempo ecco la rimonta che ha portato Victor Oladipo e compagni avanti 2-1 nella serie. Un successo per 92-90 firmato non solo della guardia (18 punti), ma soprattutto da Bogdan Bogdanovic, autore di 19 dei suoi 30 punti nella seconda parte di gara (con 7/9 da tre ...

