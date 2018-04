Clamoroso a Catania | sorpresa a fine gara

Blastingnews

(Di lunedì 23 aprile 2018)- Trapani è stata lapiù attesa e chiacchierata dell'ultima settimana in Serie C. Dopo le critiche per la designazione dell'arbitro (il signor Massimi era stato molto criticato dai leccesi in occasione di Lecce- Matera) e le dichiarazioni particolari del mister del, Cristiano Lucarelli, la tensione era salita non poco. Stasera laè andata al contrario di come ci si aspettava: niente dominio delche, anzi, per lunghi tratti del match è apparso stanco. Un ottimo Trapani, molto corto e senza sbavature in fase difensiva, è riuscito a portare a casa un risultato insperato che, forse, fa festeggiare più do tutti proprio i leccesi. ...