Ciclismo | Gasparotto e Formolo | che conferme a Liegi! Pozzovivo | è forma Giro Nibali

(Di lunedì 23 aprile 2018) Tour of the Alps e Liegi-Bastogne-Liegi, le due corse più importanti della scorso settimana. Impegnati, ovviamente, anche tanti italiani: come di consueto, andiamo a vedere come si sono comportati gli azzurri presenti e con quali prospettive alcuni di questi possono attaccare la prossima parte di stagione. Partiamo proprio dalla Liegi, ultima Monumento della prima parte di stagione. Ben tre azzurri hanno chiuso nella top 10: Domenico, Enricoe Davide. Partiamo dal folletto della Bahrain-Merida, ormai un abitudine di questa corsa. Dopo aver mostrato una buona gamba al Tour of the Alps, eccolo protagonista anche alla Doyenne, corsa che ha scoperto negli ultimi anni ma in cui ha raccolto da subito ottimi piazzamenti. La gamba, ad meno di due settimane dald’Italia c’è e per il lucano potrebbe essere un’occasione quasi irripetibile, ...