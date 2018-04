“Ci siamo riusciti” Cuore artificiale | la bimba è salva L’incredibile intervento a

MILLY CARLUCCI - BALLANDO/ Barbara d’Urso conferma : “Ci siamo incontrate - era tutto pronto ma poi...” : MILLY CARLUCCI, BALLANDO con le stelle 2018: La conduttrice svela, “Barbara d’Urso non verrà! Maria De Filippi? Mi ha fatto male vederla in Rai” e su Fabrizio Frizzi ricorda...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 22:12:00 GMT)

Lory Del Santo e Marco Ferri/ Rivelazioni shock a Pomeriggio 5 : “Ci siamo baciati!” - Barbara d’Urso indaga… : Lory Del Santo e Marco Ferri, Rivelazioni shock a Pomeriggio 5: “Ci siamo baciati!”, Barbara d’Urso indaga e domanda anche come bacia l'ex naufrago de L'Isola dei Famosi.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 10:58:00 GMT)

“Ci siamo!”. Grande fratello Nip 15 - tutto pronto. Ecco i concorrenti che il 17 aprile varcheranno la porta rossa della famosa casa di Cinecittà : Ci siamo, il Grande fratello 2018 nip, ossia le versione classica del reality senza i vip, è pronto per cominciare. Il 17 aprile Barbara D’Urso tornerà in onda con la quindicesima edizione del noto e storico reality di Canale 5. Dopo tanti rumors sul cast e sui papabili concorrenti che in realtà non saranno del tutto sconosciuti al mondo dello spettacolo, Spy, in edicola da venerdì 6 aprile 2018, ha anticipato i primi cinque ...

Storie Italiane : duro scontro in diretta tra Al Bano e Loredana Lecciso. Il cantante : “Ci siamo lasciati. Non voglio nemmeno sentirla al telefono” : Eleonora Daniele Fuori programma a Storie Italiane: il salotto di Eleonora Daniele questa mattina si è trasformato all’improvviso in un ring sul quale si sono fronteggiati in diretta telefonica Al Bano e Loredana Lecciso riguardo la fine della loro storia d’amore. Il cantante di Cellino San Marco, sfogandosi con la conduttrice, ha detto per la prima volta chiaramente che il loro rapporto è definitivamente finito, cosa che ha portato ...

Storie Italiane : duro confronto in diretta tra Al Bano e Loredana Lecciso. Il cantante : “Ci siamo lasciati. Non voglio nemmeno sentirla al telefono” : Eleonora Daniele Fuori programma a Storie Italiane: il salotto di Eleonora Daniele questa mattina si è trasformato all’improvviso in un ring sul quale si sono fronteggiati in diretta telefonica Al Bano e Loredana Lecciso riguardo la fine della loro storia d’amore. Il cantante di Cellino San Marco, sfogandosi con la conduttrice, ha detto per la prima volta chiaramente che il loro rapporto è definitivamente finito, cosa che ha portato ...

Fabio Fazio ricorda Fabrizio Frizzi : “Ci siamo tanto divertiti” : Che Tempo Che Fa: Fabrizio Frizzi ricordato da Fabio Fazio con un video Questa sera su Rai 1 è tornato Fabio Fazio con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Il programma la scorsa settimana non è andato in onda a causa della pasqua e lunedì 26 marzo la trasmissione era stato sostituita da una puntata speciale di Porta a Porta. Questa sera dunque Fabio Fazio ha aperto la trasmissione senza il solito entusiasmo, in compagnia di Luciana ...

Salvini : “Chiederò a Berlusconi e Meloni di tornare al Colle con una delegazione unica”. Forza Italia : “Ci pensiamo” : “Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni. L’unico governo possibile è quello del centrodestra insieme con il M5s”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista al Tg1. Una proposta dopo giorni di tensione all’interno del centrodestra, finita in piazza proprio durante le consultazioni al Quirinale, con il leader di Forza Italia che è uscito dall’incontro con Mattarella ...

Insegnante di 37 anni ha un figlio da un suo alunno 16enne : “Ci siamo amati per tre anni” : Laura Lynn Cross, ex Insegnante di inglese 37enne, è stata accusata di aggressione sessuale ai danni di un suo ex alunno con il quale avrebbe avuto una relazione di tre anni. La donna ha anche confessato che l'adolescente è il padre di suo figlio. "Doveva essere la sua docente ma è solo un individuo malato".Continua a leggere

Studentesse stuprate a Firenze/ Carabinieri : “Ci siamo comportati da maschietti. Si sa come sono le americane” : Studentesse stuprate a Firenze: le indagini si sono chiuse. Dichiarazioni choc dei Carabinieri: “Ci siamo comportati da maschietti. Si sa come sono le americane”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:11:00 GMT)

Stupro di Firenze - uno dei carabinieri ammette : “Ci siamo comportati da maschietti” : Marco Camuffo, uno dei due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse statunitensi a Firenze, ha detto durante l'interrogatorio: "Capii che si era realizzata un’occasione di sesso e così ci siamo comportati da maschietti".Continua a leggere

Stupro Firenze - i carabinieri : “Ci siamo comportati da maschietti. Accompagnarle a casa era una gesto galante” : Quando entrarono nell’androne “capii che si era realizzata un’occasione di sesso e così ci siamo comportati da maschietti“. Marco Camuffo lo racconta davanti alla pm Ornella Galeoffi durante l’interrogatorio. È uno dei carabinieri di Firenze accusati di aver stuprato due studentesse americane lo scorso 7 settembre, dopo averle accompagnate a casa dalla discoteca Flo di piazzale Michelangelo assieme al collega di ...

Anna Tatangelo : “Ci siamo lasciati” ma lascia la porta aperta : E’ arriva l’ufficialità. Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non sono più una coppia. Dopo 13 anni il loro amore è

Torino - alta tensione - pesante striscione dei tifosi granata : “Ci siamo rotti i coglioni” : Continua il momento negativo da parte del Torino, seconda sconfitta consecutiva per i granata, dopo quella contro la Juventus è arrivato il ko anche con il Verona, battuta d’arresto che non è andato giù ai tifosi. Nel mirino principalmente la dirigenza ma anche i calciatori, nelle ultime ore all’esterno del Filadelfia è stato esposto uno striscione durissimo: “Solo chiacchiere e illusioni, ci siamo rotti i coglioni”. I ...

“Ci risiamo : ha stravolto ancora il viso”. Ilary Blasi - il dettaglio non sfugge. A Le Iene il look della conduttrice continua a far discutere - ma adesso salta all’occhio pure un altro cambiamento. Che - ovvio - non mette d’accordo tutti : A star a sentire il popolo di Twitter Ilary Blasi non ne fa una giusta ultimamente, a Le Iene. In fatto di look, ci mancherebbe (anche se spesso gli utenti criticano pure la calata romana). Tanto per fare un esempio, durante la prima puntata dell’edizione 2018, la signora Totti ha sorpreso tutti indossando un look total black firmato Francesco Paolo Salerno – una camicia in satin con ruches al collo, polsini ed elastico in ...