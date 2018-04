Chiellini out con l' Inter

Juventus - finale incandescente : Inter e Roma - out Chiellini : Juventus, finale incandescente- Campionato riaperto e volata scudetto tutta da gustare. Il Napoli si porta a -1 e riaccende le speranze tricolore. Occhio al finale di stagione complicato per i bianconeri. Prossimo match in casa dell’Inter, poi, Bologna in casa, Roma all’Olimpico e turno finale in casa con il Verona. Un calendario piuttosto complicato in […] L'articolo Juventus, finale incandescente: Inter e Roma, out Chiellini ...

Diretta/ Juventus Napoli - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : subito out Chiellini : Diretta Juventus Napoli, info streaming video e tv: sono 4 i punti di vantaggio dei bianconeri sui partenopei, la sfida può valere lo scudetto.

Juventus-Napoli : 0-0 La Diretta Chiellini out - dentro Lichtsteiner : Va in scena nel posticipo domenicale delle ore 20.45, agli ordini dell'arbitro designato Gianluca Rocchi, la sfida scudetto tra la Juventus ed il Napoli. Se i bianconeri dovessero conquistare la ...

Infortunio Chiellini - il difensore out : che guaio per la Juventus : Infortunio Chiellini, il difensore out: che guaio per la Juventus. Si sta giocando il posticipo della 34^ giornata del campionato di Serie A, importante scontro scudetto quello tra Juventus e Napoli. Ritmi alti nei primi minuti, poi prima tegola per la Juventus, out Chiellini per Infortunio, al suo posto dentro Lichtsteiner con Howedes spostato al centro della difesa in coppia con Benatia. Una tegola non indifferente per Allegri. L'articolo ...

Diretta/ Juventus Napoli (risultato live 0-0) info streaming video e tv : subito out Chiellini : Diretta Juventus Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La super sfida dell'Allianz Stadium vale lo scudetto: i bianconeri ci arrivano a +4(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 20:48:00 GMT)

Chiellini out - lascia Coverciano : Firenze, 19 mar. – (AdnKronos) – Giorgio Chiellini lascia il ritiro della Nazionale a Coverciano. Il difensore della Juventus, inizialmente convocato dal ct Di Biagio per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra, è stato costretto al forfait a causa dell’infortunio alla coscia sinistra rimediato sabato durante la partita con la Spal. Chiellini farà quindi ritorno a Torino per proseguire le cure con il proprio club, come ...

Chiellini out - lascia ritiro Coverciano : ANSA, - FIRENZE, 19 MAR - Giorgio Chiellini lascia il ritiro azzurro a Coverciano per l'infortunio alla coscia sinistra rimediato sabato durante la partita con la Spal. Il difensore della Juventus e ...

Nazionale - Chiellini out : al suo posto convocato Ogbonna : Il ct azzurro Gigi Di Biagio ha convocato Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, per la doppia amichevole con Argentina e Inghilterra. Il tecnico aspetta di conoscere le condizioni dello juventino ...

Azzurri : Chiellini out - chiamato Ogbonna : ANSA, - ROMA, 18 MAR - Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Gigi Di Biagio, dopo l'infortunio subito ieri sera a Ferrara con la Spal dallo juventino Giorgio Chiellini, e nell'attesa della ...