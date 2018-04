Chi è Paul Elliott Singer | il finanziere dell' offensiva in Tim

Beach volley - World Tour Xiamen 2018. L’Italia che vince in panChina : Paulao e Tomatis piazzano le loro coppie agli ottavi! : Giornata pienissima, quella odierna, al Torneo 4 Stelle di Xiamen in Cina con grandi soddisfazioni per i due tecnici italiani (Paulao di adozione, Tomatis a tutti gli effetti) rispettivamente alla guida della nazionale cinese, che torna a piazzare una coppia in un ottavo di finale femminile di un torneo importante come quello sulla sabbia di casa e della Repubblica Ceca che agli ottavi di finale di coppie ne piazza ben due, una al maschile e una ...

Golf - Augusta Masters 2018 : le possibili sorprese. Rickie Fowler e Jon Rahm gli “eredi” di Garcia. OcChio a Paul Casey : Pronosticare il vincitore del Masters è impresa assai ardua. La difficoltà e l’imprevedibilità del percorso del National Golf Course di Augusta hanno reso questo torneo uno dei più importanti, il Major con più fascino e storia. Vincere qui non è per tutti ma l’albo d’oro ci insegna che le sorprese sono all’ordine del giorno. È stato così nel 2016, quando fu l’inglese Danny Willett a sbaragliare la concorrenza, e lo ...

Motocross - GP Comunitat Valenciana 2018 : Pauls Jonass altra doppietta in MX2 - Prado deve inChinarsi. Bene Samuele Bernardini : E sono tre. Pauls Jonass non si ferma più e dopo le doppiette in Argentina ed Olanda, il lettone concede il tris nel GP della Comunitat Valenciana, valido come terzo round del Mondiale 2018 di MX2. Il pilota della KTM, dominatore della categoria, si è confermato anche sulla sabbia rossa iberica, dominando la scena in entrambe le manche programmate quest’oggi, allungando la sua striscia vincente. Un hattrick annoverante anche il successo ...

Motocross - Qualifying Race MXGP GP Europa 2018 : Van Horebeek precede Paulin e Gajser. Antonio Cairoli Chiude quarto - Herlings sbaglia : La Qualifying Race del 2° round del Mondiale 2018 di MXGP a Valkenswaard (Olanda), valida per il GP d’ Europa, sorride al belga della Yamaha Jeremy Van Horebeek che ha preceduto la Husqvarna del francese Gautier Paulin, distanziato di 7″244, ed il rientrante Tim Gajser, in sella alla Honda, a + 11″955 dal leader. Quarta piazza per il nostro Antonio Cairoli, a +18″301, mentre l’altro alfiere della KTM Jeffrey ...

La magia del calcio è racChiusa nel nome di Paulo Dybala Video : E' proprio vero che il calcio è uno sport meraviglioso che quando meno te lo aspetti regala emozioni infinite, come successo nel match tra #lazio e Juventus che sembrava indirizzato verso uno scialbo 0-0 quando una magia di #Dybala ha ammutolito i tifosi biancocelesti. Una vittoria che può valere un campionato La Juventus batte la Lazio a 15 secondi dalla fine quando le speranze di vittoria erano ormai al lumicino, ma anche in questo caso i ...

Dazi - Paul Ryan Chiedo lo stop a Trump. Il presidente : nessuna marcia indietro : La nuova riforma fiscale ha dato slancio all'economia e non vogliamo certamente mettere a rischio questi rialzi' ha aggiunto. E mentre Trump si è detto pronto a escludere Messico e Canada dai nuovi ...

La magia del calcio è racChiusa nel nome di Paulo Dybala : E' proprio vero che il calcio è uno sport meraviglioso che quando meno te lo aspetti regala emozioni infinite, come successo nel match tra #lazio e Juventus che sembrava indirizzato verso uno scialbo 0-0 quando una magia di #Dybala ha ...

La magia del calcio è racChiusa nel nome di Paulo Dybala : E' proprio vero che il calcio è uno sport meraviglioso che quando meno te lo aspetti regala emozioni infinite, come successo nel match tra Lazio e Juventus che sembrava indirizzato verso uno scialbo 0-0 quando una magia di Dybala ha ammutolito i tifosi biancocelesti. Una vittoria che può valere un campionato La Juventus batte la Lazio a 15 secondi dalla fine quando le speranze di vittoria erano ormai al lumicino, ma anche in questo caso i ...