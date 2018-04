Chi è Donato Toma | il neo-presidente del centro-destra del Molise?

Ausilio sorprende : 'C'è un giocatore su tutti che è riChiesto in tutta Europa' Video : L'#Inter è riuscita a strappare una vittoria tanto sofferta quanto importante [Video] sul campo del Chievo Verona per 2-1 grazie alle reti di Mauro Icardi e Ivan Perisic, con la rete nel finale di Stepinski utile solo alle statistiche. Un successo che ha permesso ai nerazzurri di tenere il passo di Roma e Lazio, vittoriose rispettivamente con Spal e Sampdoria. La lotta Champions, dunque, resta sempre viva con le due romane al terzo e quarto ...

Siria - il reporter Robert Fisk : 'Non c'è stato attacco Chimico' Video : Robert Fisk è un noto giornalista britannico corrispondente dal Medio Oriente per la famosa testata giornalistica 'The Independent'. Fisk ha scritto diversi libri e fatto diversi reportage sulla precaria ed instabile situazione della regione e ultimamente ha parlato molto anche della #guerra civile che da diversi anni attraversa la Siria [Video] e vede contrapposto il governo guidato da Bashar al Assad all'eterogeneo movimento dei ribelli. Il ...

Serie C - penalizzazioni : non è finita - ecco Chi ne subirà altre Video : Le penalizzazioni, ancora una volta, hanno tenuto banco nel campionato di #Serie C. Purtroppo, la terza categoria professionistica del calcio italiano, per l'ennesima occasione, deve far fronte a situazioni che non hanno nulla a che vedere con il calcio giocato. Nella sola giornata di ieri sono stati 4 i club che hanno subito la penalizzazione, con ben 17 punti totali sottratti in classifica. Le societa' che hanno subito la penalizzazione sono: ...

Siria - reporter inglese : 'Non c'è stato alcun attacco Chimico' Video : Si smonta il caso dell'attacco chimico [Video]perpetrato in Siria dall'esercito regolare del Presidente #Assad ai danni della popolazione civile nella citta' di Douma? Il reportage di Robert Fisk, uno dei pochi giornalisti occidentali che sono riusciti a raggiungere la cittadina Siriana occupata fino a pochi giorni fa dalle milizie terroriste, parrebbe confermarlo. Come molti ricorderanno, sabato 7 aprile i media occidentali hanno trasmesso un ...

Grande Fratello 2018 : Chi è Angelo Sanzio - il Ken umano Video : Il #Grande Fratello 2018 ha aperto i battenti questa sera e tra tutti i concorrenti, chi più famoso chi meno, solo lui è riuscito ad attirare l'attenzione del pubblico: il Ken umano. Di una bellezza quasi aliena, disarmante e dalle movenze sinuose, Angelo Sanzio - questo il suo nome - ha lasciato tutti a bocca aperta. Ma chi è Angelo Sanzio e quali sorprese ci riservera'? Angelo Sanzio il Ken umano al Grande Fratello: chi è e cosa fa E' ...

CecChi : ‘Un rigore se c’è si dà anche al 94’ - Buffon e Benatia si vergognino’ Video : Il noto giornalista Stefano Cecchi, su “Radio Sportiva”, ha espresso la sua opinione sulle parole pronunciate dal portiere della Juventus Gianluigi Buffon riguardo al rigore concesso al Real Madrid nel match di ritorno dei quarti di finale di #Champions League allo stadio “Santiago Bernabeu” [Video]: il giornalista ha detto la sua anche sulla vicenda verbale che in settimana ha coinvolto il comico Maurizio Crozza e il difensore bianconero Medhi ...

L'Isola dei Famosi 2018 : ecco Chi è il vincitore della tredicesima edizione Video : Lunedì 16 aprile è andata in onda l'attesissima finale de L'Isola dei Famosi [Video], il reality prodotto da Magnolia e presentato da #Alessia Marcuzzi. Dopo 82 giorni, Nino, Amaurys, Francesca, Bianca e Jonathan sono arrivati in Italia per giocarsi fino all'ultimo la vittoria della tredicesima edizione. Dopo l'ingresso in studio della conduttrice romana, quest'ultima ha ringraziato tutto il pubblico per l'affetto dimostrato in queste 12 ...

Il Segreto Canale 5 - trame dal 16 al 21 aprile : Chi è il padre di Ana? Fe addio Video : #Il Segreto Canale 5, le anticipazioni dal 16 al 21 aprile 2018: continuano le avventure ambientate nel piccolo paesino di Puente Viejo, che ha visto il ritorno di Candela e la morte di Ana, la figlia di Julieta. Nelle trame di questa settimana, scopriremo sconvolgenti retroscena che riguardano due dei personaggi più amati. Di to le trame dettagliate della soap opera. Puntate Il Segreto in onda su Canale 5 da lunedì 16 a sabato 21 aprile: la ...

Ballando con le stelle - Chi è l'eliminato del 14 aprile? La scelta di Milly Video : Sabato 14 aprile è andata in onda su Raiuno la diretta della sesta puntata [Video] di #Ballando con le stelle 2018, il variera' del sabato sera condotto da Milly Carlucci che sta ottenendo grandissimi risultati d'ascolto in prime time con oltre il 21% di share. La serata è stata ricca di sorprese per tutti i concorrenti rimasti in gara, in primis per coloro che sono arrivati al duello finale, visto che c'è stata una sorpresa clamorosa che ha ...

Amici 13 : ecco Chi è stato eliminato nella seconda puntata Video : La seconda puntata del talent Amici 17 [Video] si è aperta con l'ingresso della conduttrice Maria De Filippi, mano con mano con l'ex capitano della Roma Francesco Totti. Il pubblico presente in studio si è alzato in piedi ed ha effettuato una standing ovation. Poi quest'ultimo ha annunciato l'ingresso di entrambe le squadre che si sono schierate sul palco. I blu hanno aperto la gara esibendosi con Gianni Morandi sulle note di 'Vita'. Dopo questa ...

Android : è il sistema operativo più pericoloso - a risChio privacy degli utenti Video : È stato pubblicato oggi, uno studio lungo due anni sugli aggiornamenti di sicurezza di Android [Video]. Esso ha rivelato un divario in termini di tempo angosciante tra le patch software che le aziende #Android affermano di avere sui loro dispositivi e quelle che effettivamente fanno installare sugli #Smartphone. Proprio questo fine settimana al centro del dibattito c'è la #privacy di Facebook con Zuckerberg che è stato anche chiamato al ...

Uomini e Donne news - la scelta di Nicolò : l'ultima registrazione svela Chi è Video : Il programma di ''Uomini e Donne'' [Video] condotto dalla regina di Canale 5 Maria De Filippi sta entrando sempre di più nel vivo delle emozioni. Infatti, l'ultima registrazione di ieri 10 aprile 2018 del #trono classico ha permesso di capire chi sara' la scelta finale del tronista Nicolò Brigante. Quest'ultimo infatti, durante il suo percorso sulla poltrona rossa è arrivato verso la fine del suo percorso con Marta e Virginia. Tuttavia, però, ...

SerracChiani - Renzi è un nemico Video : Parallelamente alla formazione del nuovo governo, il dibattito interno al Partito Democratico si va arricchendo ogni giorno di nuovi colpi di scena. La corsa alla segretaria è stata lanciata da diversi esponenti, che pure appartenevano gia' alla squadra di Matteo Renzi [Video]. Dopo aver annunciato la sua intenzione di consolidare la poltrona provvisoria di reggente, è stato Maurizio Martina a rompere gli indugi predicando continuita' e ...

Wrestlemania 34 - ecco cosa è successo : Chi sono i nuovi campioni? Video : Emozioni, spettacolo e risultati a sorpresa. In Wrestlemania 34 [Video] non ci si è certo annoiati e gli appassionati di #wrestling hanno vissuto senz'altro una nottata da ricordare. sono pochi i wrestler che sono riusciti a conservare i loro titoli di campione, abbiamo tanti nuovi detentori dei titoli. E in più si è rivisto all'opera Undertaker. Ha risposto alla sfida di #John Cena e lo ha battuto in nemmeno tre minuti. Ricapitoliamo dunque ...