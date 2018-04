Che tempo farà nei ponti del 25 aprile e primo maggio secondo i siti

agi

(Di lunedì 23 aprile 2018) Chi ha prenotato una minivacanza in Italia può tirare può sospiro di sollievo: il ponte del 25sarà all'insegna del caldo estivo. Queste le previsioni degli esperti per la settimana in corso che vedrà uno stop per la Festa della Liberazione per la stragranderanza degli italiani. Nei prossimi giorni si registreranno temperature tipiche di inizio giugno (e in alcuni casi di luglio) sullar parte delle regioni. Merito di un vasto e potente anticiclone dal cuore molto caldo che stazione sull'Europa centrale mantenendo le perturbazioni atlantiche lontane dal Mediterraneo. Quest'anno il 25cade di mercoledì e molti italiani allungheranno il week end appena concluso oppure si prenderanno giovedì e venerdì per allungare il prossimo. Altri ancora tireranno fino a martedì, mettendoci ...