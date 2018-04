Che bellezza Napoli | è la partita perfetta | e adesso prendiamoci il primo posto

Wedding Style - il floral design Che muove l' 'Economia della Bellezza' - 1 di 6 - : Il Wedding Destination muove l'Economia della Bellezza "Mi piace parlare di "Economia della Bellezza", perché il mondo identifica l'Italia con la bellezza, che non è solo quella dei luoghi e dei ...

Earth Day : perché dobbiamo rinunciare a tanta bellezza? : È nato il 22 aprile 1970 l’Earth Day, la Giornata della Terra, per ricordare a tutta l’umanità quanto sia importante la protezione e il rispetto del pianeta su cui viviamo. Per unirla in un intento di protezione, in una ricerca di bellezza e di rispetto. Oltre un miliardo di persone di 192 Nazioni del mondo si mobilitano in questa giornata per chiedere il rispetto del pianeta, nei suoi ecosistemi, nelle specie che ogni anno si ...

AnChe la bellezza può far bene alla terra : bellezza come rispetto per la natura e il mondo in cui viviamo. Anche la cosmetica il 22 aprile, Giornata mondiale della terra (Earth Day a livello internazionale) fa la sua parte con iniziative che restituiscono alla terra parte di quello che ci dona ogni giorno. Cosa vuol dire fare bene alla terra attraverso la bellezza? Significa per prima cosa scegliere prodotti a basso impatto ambientale, quindi controllando che gli ingredienti di origine ...

Bellezza : “epidemia” di labbra a canotto - ecco tecniChe per un effetto naturale : Il sogno di labbra alla Angelina Jolie può tramutarsi in un incubo: bocca a canotto da clown. Sempre più donne cedono al ritocchino di questa parte del viso in cerca di un aspetto più sexy e femminile, ma spesso il risultato è a dir poco disastroso. “Il primo approccio alla medicina estetica per una donna riguarda solitamente le labbra. La richiesta di filler labiali è in continua ascesa, ma anche le delusioni sono sempre più frequenti. ...

Giannini dà voce alla bellezza infinita delle MarChe : Regione Marche ha scelto di affidare all’inconfondibile voce di Giancarlo Giannini il compito di raccontare la bellezza infinita di questa terra. Una terra che soprattutto in primavera fa sbocciare la sua anima più misteriosa e affascinante, lasciando che i visitatori rimangano abbagliati dallo splendore delle coste, dall’unicità dei monti Sibillini e le suggestive Grotte di Frasassi, senza dimenticare la gustosa offerta eno-gastronomica e i ...

ROMA 'E' la stampa - bellezza!' è il nome Che MicroMega ha scelto per il suo almanacco dedicato al giornalismo. Questo numero speciale verrà ... : In Questo senso la scienza 'non è democratica'. Ma una corretta e diffusa informazione scientifica, specie in quest'epoca in cui le scoperte della scienza entrano prepotentemente nelle nostre vite, è ...

“Ora è così”. A 58 anni - la nuova Clarissa Burt. “Ed ecco cosa fa per vivere”. Per anni presenza fissa sui nostri sChermi - fece parlare di sé per il suo legame con Massimo Troisi e per una bellezza fuori dal comune Che fece innamorare milioni di italiani. Ma oggi… : Icona di bellezza. Occhi azzurri e capelli scuri. Negli anni ’80 nessuno poteva competere con Clarissa Burt, americana di San Francisco che alla bellezza sapeva unire la simpatia. Innamorata dell’Italia, dal nostro paese e dagli italiani è stata amata. Compagna di Francesco Nuti ebbe una storia d’amore e Massimo Troisi. Un amore profondo che ancora oggi lascia traccia nelle sue parole, sebbene abbia lasciato l’Italia dal 2005: “Fu ...

Bellezza - business Che non conosce crisi - Rotocalco n. 13 del 28 marzo 2018 : Quello della Bellezza è un settore che non conosce crisi e che offre, quindi, molte opportunità di lavoro, soprattutto per chi voglia mettersi in proprio.

Macerata - Ascoli Piceno - Loreto : un fine settimana di grande bellezza nelle MarChe : Ci sono luoghi del cuore: posti dove puoi tornare mille volte e non ti stanchi mai, perché ogni volta ti offrono un’emozione diversa. Le Marche sono tra questi, una regione che ti stupisce sempre perché ne racchiude tante, dove ti innamori delle montagne e poi del mare, dei borghi e delle città piene di storia e di storie, dell’arte che qui hanno contribuito a diffondere i più grandi perché ci sono nati e sono stati ispirati dal suo ...

Il video dell’Esa Che celebra la bellezza della Terra : È un quadro o la realtà? Ve lo chiederete spesso mentre questo bellissimo video vi scorrerà davanti. Realizzato dall’Agenzia spaziale europea, il filmato sorvola il nostro Pianeta da un punto di vista privilegiato ed è infatti un collage di scatti collezionati (tra gli altri) dai satelliti Envisat, GeoEye e Landsat. Vi sembrerà di perdervi tra acquerelli e mosaici, e infatti il nome dell’opera è eARTh (gioco di parole tra l’inglese ...

La bellezza fa (i) 40. Da Alena Seredova ed Elisabetta Canalis a Katie Holmes - le magnifiChe quarantenni del 2018 : Si dice che ormai i quarant’anni sono i nuovi venti. Così come si dice che il passare del tempo sa aumentare il fascino. Merito del raggiungimento di un equilibrio e una consapevolezza di sé che prima non si avevano. Ne sono ennesima prova le tante neoquarantenni del 2018. Come Alena Seredova, che spegne oggi le quaranta candeline. Il 25 gennaio scorso, invece, è stato il turno di Charlène Wittstock, ex nuotatrice e ora Principessa di ...

Mara Venier ironizza sulla masChera di bellezza attaccata al viso : Mara Venier ha voluto condividere con il suo largo seguito di follower un momento di vita quotidiana. La conduttrice e opinionista dell’ “Isola dei Famosi” ha infatti postato un esilarante video in cui si mostra con una maschera di bellezza che si è letteralmente incollata al volto: “Forse l’ho lasciata troppo e… non si stacca più!!”, “Domenica è sempre domenica… #maschera di bellezza” ...

Chirurgia plastica : anChe i cinesi a lezione di bellezza dai migliori professionisti italiani : I migliori chirurghi estetici italiani e stranieri, ma anche una delegazione di cinesi. Si preannuncia ricco di novità il 6° congresso dell’Associazione Italiana di Chirurgia plastica Estetica (Aicpe) che si svolgerà a Firenze dal 23 al 25 marzo. Nella tre giorni dedicata alla Chirurgia estetica si affronteranno alcuni dei trend del momento, in particolare: medicina rigenerativa; addominoplastica, dalle problematiche del post parto al ...