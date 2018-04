Cessione Reggina | salta il passaggio di proprietà | il comunicato e le motivazioni FOTO

Serie C : la Reggina vicina alla Cessione - il presidente Praticò avvia la trattativa : Nel pomeriggio di oggi a Reggio Calabria è avvenuto un incontro tra la famiglia Praticò da un lato e gli avvocati Cristian Sfara e Luca De Salvo in rappresentanza di un gruppo interessato alla Reggina. “In occasione di tale incontro– si legge in un comunicato- è emersa la disponibilità della P&P Sport srl ad avviare una concreta trattativa avente ad oggetto la cessione della sua partecipazione al capitale della Urbs Reggina 1914 ...

Cessione Reggina - l’assurda richiesta economica del presidente Praticò : così è impossibile raggiungere un accordo : Cessione Reggina – La Reggina è concentrata sul campionato di Serie C, in particolar modo obiettivo salvezza vicino dopo il blitz sul campo del Bisceglie, adesso match point contro l’Akragas per chiudere definitivamente i conti. Ma a tenere banco è anche il futuro del club, alcuni soggetti sono interessati a prelevare il club, la conferma è arrivata dalla stessa società e dal sindaco Falcomatà, si è parlato di trattativa in stato ...

Cessione Reggina - ecco la svolta societaria : incontro per il passaggio di proprietà - obiettivo fumata bianca per garantire un futuro al club : Cessione Reggina – La Reggina è impegnata nel campionato di Serie C, la vittoria contro il Bisceglie ha avvicinato tantissimo all’obiettivo salvezza, adesso la squadra di Maurizi può chiudere definitivamente i conti contro l’Akragas. Stagione non entusiasmante per la squadra amaranto ma a tenere banco a questo punto è il futuro del club. Importante lettera del presidente Praticò che conferma un incontro immediato per la ...