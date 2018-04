Cdm per il Def entro prossima settimana : ANSA, - ROMA, 23 APR - E' pressoché pronto il Documento di economia e finanza a politiche invariate. Lo confermano fonti parlamentari, dalle quali si apprende di un colloquio, questa mattina, tra il ...

Cdm per il Def entro prossima settimana : Lo confermano fontiparlamentari, dalle quali si apprende di un colloquio, questamattina, tra il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e ilministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Il Consiglio dei ...

Pfas Veneto - il Cdm dichiara lo stato di emergenza. Zaia : “Persi un sacco di mesi” : Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per i Pfas in Veneto, con la contestuale nomina di un commissario. Lo ha reso noto il presidente della Regione, Luca Zaia. Le sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) sono usate come impermeabilizzanti per tessuti e pentole. Si sospetta che siano cancerogene. In Veneto hanno contaminato le acque fra le province di Vicenza, Padova e Verona. “Dico che il tempo è galantuomo – si ...

Sci : Cdm - Innerhofer 2/o in superG Aare : La coppa del mondo di superG, a conferma di una complessiva superiorita' scandinava che dura ormai da sette stagioni, era stata già' vinta in anticipo dal norvegese Kjetil Jansrud oggi 6/o. Per l'...

Sci : Cdm - Innerhofer 2/o in superG Aare : La coppa del mondo di superG, a conferma di una complessiva superiorita' scandinava che dura ormai da sette stagioni, era stata già' vinta in anticipo dal norvegese Kjetil Jansrud oggi 6/o. Per l'...

Sci - Cdm : Sofia Goggia vince superG a Are : 11.51 Sofia Goggia non finisce di stupire.Dopo aver vinto l'oro olimpico in Corea del Sud e la coppa di discesa ad Are, centra anche la quinta vittoria in carriera (oltre a 16 podi) nel superG in programma in Svezia. La 26enne bergamasca precede la tedesca Rebensburg e la campionaessa statunitense Vonn. A completare il successo della "valanga rosa" il quinto posto di Federica Brignone e il settimo di Nadia Fanchini. Il sesto posto consente a ...

Sci - Cdm : Jansrud vince superG Kvitfjell - sua la coppa di specialità : Per l'Italia l'attesa è concentrata su mercoledì per l'ultima discesa donne: l'oro olimpico Sofia Goggia se la vedrà con Lindsey Vonn per la conquista della coppa del mondo. L'italiana ha 429 punti ...

Sci : Kvitfjell - Jansrud vince superG e Cdm - Innerhofer 14/o : Ora la coppa del mondo passerà in Svezia per le Finali di stagione ad Aare, località che nel febbraio 2109 ospiterà i Mondiali. Da mercoledì a domenica prossima gareggeranno solo i migliori di ogni ...

Sci : Kvitfjell - Jansrud vince superG e Cdm - Innerhofer 14/o : Ora la coppa del mondo passerà in Svezia per le Finali di stagione ad Aare, località che nel febbraio 2109 ospiterà i Mondiali. Da mercoledì a domenica prossima gareggeranno solo i migliori di ogni ...

A Kvitfjell - Jansrud vince superG e Cdm : Kvitfjell , Norvegia, , 11 mar - Il norvegese Kjetil Jansrud ha vinto il superG di cdm di Kvitfjell davanti allo svizzero Beat Feuz e al francese Brice Roger, una sorpresa assoluta visto che è sceso ...

A Kvitfjell - Jansrud vince superG e Cdm : Ora la coppa del mondo passerà in Svezia per le Finali di stagione ad Aare, località che nel febbraio 2109 ospiterà i Mondiali. Da mercoledì a domenica prossima gareggeranno solo i migliori di ogni ...

Sci - Cdm Weirather vince SuperG Crans Montana - Brignone quarta con beffa : Crans Montana , Svizzera, - Federica Brignone quarta con beffa nel SuperG di Crans Montana, valido per la Coppa del Mondo. L'azzurra chiude ai piedi delle tre posizioni nobili, quarta a pari merito con Michelle Gisin e a soli tredici centesimi dalla svizzera Wendy Holdener, che scende con il pettorale numero 31 e ...

Sci - Cdm : Weirather vince SuperG Crans Montana - Brignone quarta con beffa : Tags Argomenti: sci coppa del mondo Sci Protagonisti: federica Brignone © Riproduzione riservata 03 marzo 2018 I COMMENTI DEI LETTORI