Catania | donna trovata nella spazzatura | macchie di sangue sul viso

Catania - rinvenuto cadavere di donna sul lungomare della Playa : E' stato rinvenuto sul lungomare della Playa a Catania il corpo senza vita di una donna asiatica di circa 40 anni. La donna giaceva in mezzo ad un cumulo di spazzatura, con il volto tumefatto ...

Giornata nazionale per la salute donna : visite gratuite a Catania : “Giornata nazionale per la salute della donna” all'ospedale Cannizzaro di Catania. Bollino rosa dal 16 al 22 visite gratuite. Al via le prenotazioni

A Catania una donna è morta di morbillo : è il terzo caso che porta a un decesso dal settembre del 2017 : Il 26 marzo all’ospedale Garibaldi di Catania una donna di 25 anni, Maria Concetta Messina è morta di morbillo. Messina era stata ricoverata il 23 marzo e poi le sue condizioni si erano velocemente aggravate. È la terza persona a morire per The post A Catania una donna è morta di morbillo: è il terzo caso che porta a un decesso dal settembre del 2017 appeared first on Il Post.

Le accuse della procura di Catania contro sette medici per la morte di una donna incinta - avvenuta nel 2016 : Sono finite le indagini sulla morte di Valentina Milluzzo, la donna siciliana di 32 anni che il 16 ottobre 2016 morì per un’infezione dopo aver abortito i due gemelli di cui era incinta di cinque mesi all’ospedale Cannizzaro di Catania: nel registro The post Le accuse della procura di Catania contro sette medici per la morte di una donna incinta, avvenuta nel 2016 appeared first on Il Post.