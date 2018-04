Case e città del futuro | tra architettura e differenziata

Case in vendita in Toscana - al mare e in città : migliori luoghi e agenzie : Oggi vedremo insieme come cercare alcune Case in vendita in Toscana, sia al mare che in città. Un territorio come la Toscana è da sempre attrazione per molti turisti. La Toscana è la culla della cultura Italiana, sono nati qui Dante, Petrarca e Boccaccio, ad esempio. Sono nati qui anche moltissimi altri artisti, fra i quali è impossibile non menzionare Michelangelo ed è altrettanto impossibile non ricordare l’importanza della famiglia De Medici ...