Carabinieri recuperano 400 litri gasolio rubati Inseguimento a Oricola | poi fuga ladri in

abruzzo24ore.tv

: #ORICOLA - Carabinieri recuperano 400 litri gasolio rubati poi inseguono i ladri che fuggono per la campagna circos… - SubyNews : #ORICOLA - Carabinieri recuperano 400 litri gasolio rubati poi inseguono i ladri che fuggono per la campagna circos… - ObiettivoN : I carabinieri recuperano nei fondali del lungomare di Napoli un anfora del I secolo d.C. - - allnews24eu : Oricola: carabinieri recuperano dopo inseguimento 400 Lt di gasolio rubati - -

(Di lunedì 23 aprile 2018) L'Aquila - Quattrocentodi, con ogni probabilitànella zona industriale di, sono stati recuperati nelle prime ore di stamani daidopo l'di un Fiat Iveco il cui conducente, alla vista di due pattuglie, delle stazioni di Pereto e Casoli, ha accelerato nel tentativo di seminarle. Unbreve, che si è concluso con l'abbandono del mezzo e ladeinelle campagne circostanti. Inera in 16 taniche. Trovati anche due tubi in gomma. Mezzo e refurtiva sono stati posti sotto sequestro, in attesa di individuare il proprietario. leggi tutto