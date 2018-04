Capcom sta lavorando sul prossimo Dead Rising

Capcom : è stato registrato il marchio "Onimusha" in diversi paesi : Capcom ha registrato diversi marchi ultimamente, tra cui quello di Onimusha in Messico, Canada, Filippine, Australia e in Europa.Come fa notare VG247, la registrazione di questo genere di marchi copre videgiochi sia fisici che digitali, ma anche giochi per smartphone così come prodotti associati come musica e ogni genere di merchandise. Queste registrazioni sono state effettuate all'inizio di aprile, e tutte presentano nient'altro che il marchio ...