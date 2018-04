Canada | un furgone piomba sui passanti a Toronto | almeno dieci morti e 16 feriti  

?Canada - strage di passanti a Toronto : furgone impazzito ne uccide 10 : Le autorità parlano di un "atto deliberato". Arrestato l'uomo alla guida: un 25enne. Nella città si svolge il G7 dei ministri degli Esteri

Canada - furgone travolge pedoni a Toronto : «10 morti e 15 feriti» : Un van sul marciapiede ha falciato i pedoni per un chilometro. Un testimone: «Colpiva le persone una a una». Arrestato il conducente: studente 25enne d’origine armena

Canada - furgone travolge pedoni a Toronto : «10 morti e 16 feriti» : Un van sul marciapiede ha falciato i pedoni per un chilometro. Un testimone: «Colpiva le persone una a una». Arrestato il conducente: studente 25enne d’origine armena

TORONTO - FURGONE FA STRAGE : 9 PEDONI MORTI/ Video Canada - polizia e pompieri : “Atto deliberato - è orribile” : TORONTO, FURGONE sulla folla in Canada: Video, ultime notizie. Incidente o attentato terroristico? Arrestato l'autista, ci sarebbero MORTI e almeno 9 feriti. Mistero sulla dinamica(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 23:21:00 GMT)

Canada - furgone sui passanti a Toronto : 9 morti e 16 feriti : Roma - È di 9 morti e 16 feriti il bilancio della strage di pedoni a Toronto, dove un furgone ha travolto una ventina di passanti su un marciapiede , foto, : lo ha reso noto il vicecapo della polizia, ...

Canada - un furgone piomba sui passanti a Toronto : almeno 9 morti e 16 feriti : È di almeno 9 morti e 16 feriti il bilancio dell’incidente avvenuto a Toronto dove un furgone ha travolto i passanti su un marciapiede. Lo affermato la polizia canadese in una conferenza stampa....

Canada - furgone sui passanti : nove morti a Toronto : Terrore a Toronto, in Canada: mentre in città erano riuniti i ministri degli Esteri e dell'Interno del G7, un furgoncino bianco è salito su un marciapiede e ha investito una decina di pedoni: almeno 9 i morti e diversi feriti in quello che è apparso subito come un attacco deliberato. L'uomo ha abbandonato il veicolo poco distante ed è fuggito, ma è stato catturato poco dopo dalla polizia che nel frattempo aveva isolato l'area e chiuso le ...

Canada - furgone travolge pedoni a Toronto : «9 morti e 16 feriti» : Un van è salito sul marciapiede e ha falciato i pedoni per un chilometro. Un testimone: «Il veicolo colpiva le persone una a una». Il conducente è stato arrestato poco dopo

Toronto - furgone su folla : arrestato autista/ Video - ultime notizie Canada : “Ha centrato le persone una a una” : Toronto, furgone sulla folla in Canada: Video, ultime notizie. Incidente o attentato terroristico? arrestato l'autista, ci sarebbero morti e almeno 8 feriti. Mistero sulla dinamica(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:57:00 GMT)

Canada - furgone travolge pedoni a Toronto : «8-10 feriti - i morti potrebbero essere 5» : La polizia della città canadese: «Un van è salito sul marciapiede». Un testimone: «Il veicolo colpiva le persone una a una». Il conducente è stato arrestato poco dopo

Canada - un furgone piomba sui passanti a Toronto : ci sarebbero 5 morti : Cinque persone sarebbero rimaste uccise da un furgone che a Toronto, in Canada, ha travolto una decina di passanti su un marciapiede. Lo riportano alcuni media locali, fra cui l’emittente radiofonica News Talk 1010, ma per il momento non vi è alcuna conferma ufficiale sul numero dei morti....

Canada - un furgone piomba sui passanti a Toronto : 5 morti : Cinque persone sarebbero rimaste uccise da un furgone che a Toronto, in Canada, ha travolto una decina di passanti su un marciapiede. Lo riportano alcuni media locali, fra cui l’emittente radiofonica News Talk 1010, ma per il momento non vi è alcuna conferma ufficiale....

Canada - furgone sui passanti : ci sono diversi feriti e morti a Toronto : Un furgoncino ha investito una decina di persone nel centro di Toronto, in Canada, e secondo la polizia tra "otto e dieci" persone sono rimaste ferite. La polizia ha scritto su twitter che "la collisione" si è verificata alle 13.27, le 19.27 italiane, senza precisare se si tratti di un atto deliberato o di un incidente. A Toronto è in corso il G7 dei ministri degli Esteri. La polizia ha chiuso le due strade al cui incrocio è avvenuto ...

Canada - furgone travolge pedoni a Toronto : «ci sono delle vittime» : La polizia della città canadese: «Un van è salito sul marciapiede». Non è ancora chiaro se si tratti di un atto deliberato o un incidente. Arrestato il conducente