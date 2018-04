Canada | furgone sui passanti | nove morti a Toronto

ilgiornale



(Di lunedì 23 aprile 2018) Terrore a, in: mentre in città erano riuniti i ministri degli Esteri e dell'Interno del G7, un furgoncino bianco è salito su un marciapiede e ha investito una decina di pedoni: almeno 9 ie diversi feriti in quello che è apparso subito come un attacco deliberato. L'uomo ha abbandonato il veicolo poco distante ed è fuggito, ma è stato catturato poco dopo dalla polizia che nel frattempo aveva isolato l'area e chiuso le stazioni della metropolitana. Non è chiaro quale sia il movente del gesto dell'uomo, anche se la concomitanza con la riunione ministeriale del G7 fa pensare a un possibile gesto terroristico. L'attacco è avvenuto intorno alle 13:30 ora locale, all'incrocio tra Yonge e Finch, in una zona di uffici del nord della metropoli canadese che dista una trentina di chilometri dal luogo in cui erano riuniti i ministri del G7, tra cui gli italiani Angelino Alfano e ...