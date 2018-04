Canada | furgone sui passanti | ci sono diversi feriti e morti a Toronto

ilgiornale

: #Canada, furgone piomba su passanti a #Toronto: almeno 8 i feriti. Ci sarebbero anche morti, secondo i media local… - Agenzia_Ansa : #Canada, furgone piomba su passanti a #Toronto: almeno 8 i feriti. Ci sarebbero anche morti, secondo i media local… - RaiNews : Canada, furgone investe alcuni pedoni a #Toronto. La polizia: tra 8 e 10 feriti. L'uomo alla guida è stato arrestat… - LaStampa : Canada, un furgone piomba sui passanti a Toronto -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Un furgoncino ha investito una decina di persone nel centro di, in, e secondo la polizia tra "otto e dieci" personerimaste ferite. La polizia ha scritto su twitter che "la collisione" si è verificata alle 13.27, le 19.27 italiane, senza precisare se si tratti di un atto deliberato o di un incidente. Aè in corso il G7 dei ministri degli Esteri. La polizia ha chiuso le due strade al cui incrocio è avvenuto l'incidente.La camionetta ha falciato i pedoni e si è dileguata. Sul web già circola un video con le immagini registrate dall'alto, forse dalla sommità di un palazzo, in cui si vedono varie persone a terra. L'immagine non mostra il, evidentemente già allontanatosi.Dopo poco tempo è stato catturato l'autista del furgoncino che ha seminato il panico a. Secondo i media canadesi, ilera stato affittato. Testimoni hanno raccontato che il ...