cittadellaspezia

: #cultura #spettacolo #laspezia - 'Camillo Sbarbaro poesia e natura', se ne parla al Costa - cdsnews : #cultura #spettacolo #laspezia - 'Camillo Sbarbaro poesia e natura', se ne parla al Costa - GazzettadellaSp : La poetica di Camillo Sbarbaro - EcoLunigiana : #LaSpezia- Il giorno 27 Aprile ore 16,30 presso la sala biblioteca del #LiceoCosta si svolgerà una conversazione… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Si è cimentata in una Grammatica Latina sugli etimi , non edita, .Insegnante di dizione, ha curato la regia di spettacoli teatrali. Membro di giuria in Premi nazionali di, accompagnata dalla ...