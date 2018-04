“Cambia per tutti” Assicurazione auto | la grande novità per gli automobilisti italiani

caffeinamagazine



(Di lunedì 23 aprile 2018) “L’avrò pagata l’?”. “Ma in quale classe andrò se ne attivo una ora?”. Sono alcuni dei più classici dilemmi di ogni italiano. Adesso, però, per le assicurazionisi tratta di una piccolarivoluzione. Sono già stati emanati due provvedimenti che introducono una nuova disciplina dell’attestato di rischio, il cosiddetto attestato di rischio dinamico, e definiscono nuove regole per il riconoscimento della classe di merito di conversione universale e per la sua evoluzione nel tempo, con l’introduzione di benefìci a favore di alcune categorie di assicurati, come i conviventi di fatto e uniti civilmente. Ora l’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha annunciato l’inizio dei lavori di un tavolo che supererà il bonus malus. Entro l’inizio dell’estate dovrebbe ricevere dalle compagnie ...