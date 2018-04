Calcio : Ausilio - per Champions battaglia fino a ultimo : ANSA, - MILANO, 23 APR - "Per la Champions League sarà una battaglia fino all'ultimo minuto". Lo ribadisce il ds dell'Inter Piero Ausilio, ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su RadioUno. "Siamo l'Inter - sottolinea il dirigente nerazzurro - e non possiamo nasconderci. Dal punto di vista economico aiuta, dal punto di vista del prestigio è la competizione a cui ...

Calciomercato Inter - il ds Ausilio : 'Spalletti e Icardi il nostro futuro. Mercato? Partirà qualche giovane' : Il ds dell'Inter, Intervistato da Radio anch'io sport ha affrontato diversi temi, iniziando dal successo nerazzurro sul Chievo: "Si deve sudare e far fatica tutte le domeniche e su tutti i campi, non ...

Calciomercato Inter - le dichiarazioni sorprendenti di Ausilio : Calciomercato Inter – L’Inter in campo nella gara di campionato contro il Chievo, nel frattempo Ausilio ai microfoni di Premium Sport parla di mercato: “Siamo contenti di tutti. Sapevamo che Rafinha aveva bisogno di tempo, così come Cancelo. Gli altri invece sono stati in linea con le aspettative. E’ vero che Dalbert ha forse fatto di meno, ma vi posso assicurare che al momento è il giocatore più richiesto sul mercato ...

Calciomercato Inter - indicazioni di Ausilio prima del match contro il Cagliari : Inter in campo per la gara di campionato contro il Cagliari, prima del match Interessanti indicazioni da parte di Ausilio ai microfoni di Premium Sport: “Pastorello è un amico, ha approfittato per prendere dei biglietti e parlare di Candreva e Nagatomo che sta facendo benissimo al Galatasaray. In sede solo 30′, il tempo di un caffé. Rinnovo di Candreva? La sua situazione sarà verificata alla fine del campionato. Mancanza di gol? Non ...

Calciomercato Inter - Ausilio : «Vogliamo costruire il futuro su Rafinha e Cancelo» : TORINO - Il direttore sportivo dell' Inter , Piero Ausilio è Intervenuto ai microfondi di "Serie A Live", in onda su Premium: "Riscatti di Rafinha e Cancelo ? Non faccio percentuali. Comunque, fino al ...

Calciomercato : e se Balotelli tornasse all’Inter? L’attaccante del Nizza difficilmente resterà in Francia - Ausilio sonda il terreno per un clamoroso ritorno : Sì, avete letto bene. Sì cari tifosi dell’Inter la probabilità c’è, eccome se esiste. Mario Balotelli, a fine anno, lascerà il Nizza ed il campionato francese. E’ proprio lo stesso presidente della squadra dell’italiano a dirlo a chiare lettere come riportato da CalcioWeb. Balotelli stà facendo una grande stagione trascinando la sua squadra in traguardi insperati e l’Inter sta osservando la situazione per un ...