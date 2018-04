Cairo | “per Toro campionato dei rimpianti”

calcioweb.eu

(Di lunedì 23 aprile 2018) “E ildei rimpianti. Credo ci fosse una squadra importante ma ci è mancato Belotti che, fermato da due infortuni, ha perso tre mesi di, avevamo puntato molto su di lui non vendendolo”. Parla così della stagione granata il presidente del Torino, Urbano, ospite di ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento. “A fine girone d’andata ho preso Mazzarri, che da tanto tempo considero di bravura notevole, per rimettere in piedi ile in cuor mio speravo che potesse recuperare il terreno perduto in chiave Europa -prosegue-. E ci siamo quasi arrivati, poi qualcosa è andata meno bene di quanto avremmo voluto ma Mazzarri ha trovato una squadra fatta da altri e in questi casi un po’ più di difficolta’ c’è”. “La matematica non ci toglie ancora la speranza ma i punti da recuperare sono tanti ...