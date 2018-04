Cadavere di una donna | rinvenuto al largo di Petaccio

Catania - Cadavere seminudo di una donna trovato su un mucchio di spazzatura sulla spiaggia : Ancora ignota l'identità della donna. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta per omicidio.Continua a leggere

Roma : Ritrovato il Cadavere di una 49enne : Roma – Identificato il corpo della donna Ritrovato carbonizzato questa mattina nel Parco di Tre Fontane all’Eur. Si chiamava Maria Cristina Olivi, 49 anni, italiana. La donna, incensurata, abitava non lontano dal parco e lavorarava in una lavanderia della zona di San Paolo. Le indagini sono per omicidio ma al momento restano aperte a 360 gradi. Gli investigatori della Squadra Mobile non tralasciano alcuna ipotesi. Elementi utili ...

Giallo in spiaggia : trovato il Cadavere di una donna : E' fitto il mistero sul cadavere di donna trovato ieri notte sulla battigia della spiaggia di Abba Rossa, a Santa Giusta, alle porte di Oristano. Sul posto ieri si sono recati Carabinieri, la Guardia Costiera e il medico legale...

Cadavere trovato sulla Agrigento-Palermo : è una donna : Il corpo senza vita di una donna di 52 anni è stato trovato al centro della carreggiata della Palermo-Agrigento. Il ritrovamento è avvenuto nella notte tra venerdì 14 e sabato...

Modella 25enne scomparsa nel nulla è ritrovata Cadavere in una fossa : il giallo di Adea : Adea Shabani, 25enne Modella e attrice, è stata vista l'ultima volta a Hollywood lo scorso 23 febbraio insieme a Chris Spotz, forse il suo amante. Dopo mesi di ricerche, nelle ultime ore il tragico epilogo: la ragazza è stata ritrovata senza vita in una fossa dopo che poco prima l'uomo si è ucciso al termine di un inseguimento della polizia. Mistero sulle cause del delitto, si attende la conferma dell'autopsia.Continua a leggere

EOLIE. Ritrovato il Cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione : Ritrovato il cadavere di una donna tra i 35 - 40 anni in avanzato stato di decomposizione, nella spiaggia di Quattrocchi a Lipari. Grazie ad una segnalazione giunta alla sala operativa del Circomare - ...

Frosinone - ritrovato Cadavere del pastore ucciso a ottobre : fatto a pezzi - chiuso in due sacchi e gettato in una grotta : Rancori maturati nel tempo dovuti a continui dissidi causati dalla contesa di una zona usata da entrambi per il pascolo. Per questo secondo la procura è stato ucciso Armando Capirchio, il pastore di 58 anni scomparso il 23 ottobre scorso nel Frusinate. Il suo cadavere è stato trovato venerdì: fatto a pezzi, nascosto in due sacchi di plastica e gettato in una grotta in una zona impervia vicino Lenola, in provincia di Latina, proprio al confine ...

Vive con il Cadavere della madre in casa sotto una montagna di spazzatura per quattro anni : Le autorità sono state allertate dai vicini preoccupati per la donna conosciuta come accumulatrice seriale. Dopo averla tratta in salvo, la polizia ha scoperto che nella casa vi era anche il corpo della madre in avanzato stato di decomposizione.Continua a leggere

Choc in Campania : Cadavere di donna su una spiaggia. ?Indagini in atto : Il cadavere di una donna è stato ritrovato sulla spiaggia a Mondragone, comune del litorale casertano. Sul posto i carabinieri che ritengono possa trattarsi di un suicidio. Accertamenti sono...

Cadavere mummificato in una casa di Venezia : il decesso 7 anni fa : Cadavere mummificato in una casa di Venezia: il decesso 7 anni fa Le ultime tracce in vita del proprietario dell’appartamento risalgono all’estate 2011. Si cercano i parenti Continua a leggere L'articolo Cadavere mummificato in una casa di Venezia: il decesso 7 anni fa proviene da NewsGo.

