Bus cade da un ponte in Corea del Nord | “morti molti turisti cinesi a bordo” 

Perù - miniBus cade in burrone nelle Ande : morti 2 turisti tedeschi : Due turisti tedeschi sono morti ed almeno altri 10 sono rimasti feriti in seguito ad incidente stradale che ha coinvolto il minibus sul quale stavano viaggiando che è finito in un burrone sulle Ande, ...

ScuolaBus carico di bimbi cade in un burrone in India - almeno 30 morti : Scuolabus carico di bimbi cade in un burrone in India, almeno 30 morti Il mezzo ha sbandato finendo in un burrone dopo un volo di circa trenta metri. L’autobus era pieno di bambini di scuola elementare che tornavano a casa dopo la scuola.Continua a leggere Il mezzo ha sbandato finendo in un burrone dopo un […]

ScuolaBus carico di bimbi cade in un burrone in India - almeno 30 morti : Il mezzo ha sbandato finendo in un burrone dopo un volo di circa trenta metri. L'autobus era pieno di bambini di scuola elementare che tornavano a casa dopo la scuola.Continua a leggere

Alitalia - la scadenza fantasma del 10 aprile. Il reBus delle offerte - Corriere della Sera - : Il quotidiano scrive che la , prima, scadenza del 10 aprile, data entro la quale dovrebbero arrivare le offerte preliminari dei soggetti interessati a rilevare Alitalia , rischia di non venire ...

India : autoBus cade in un canale nel nord-est - 12 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...