Buon Compleanno Nonna | frasi di auguri divertenti e originali per 70 | 80 e 90 anni

correttainformazione

: We gave you the ???? of our midfield and you made us proud. Once a ??? forever a Rossonero! #HBD, @MarkvanBommel6 ???? T… - acmilan : We gave you the ???? of our midfield and you made us proud. Once a ??? forever a Rossonero! #HBD, @MarkvanBommel6 ???? T… - virginiaraggi : Natale di Roma. È stata una grande e bellissima tre giorni di festa della città. Oggi in 35mila abbiamo festeggiato… - virginiaraggi : Buon compleanno @Roma! Oggi celebriamo i 2771 anni della fondazione della Città Eterna. Tre giorni di iniziative pe… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Come fare glidialla? Trovare delle, oppure profonde e, non è semplice. Per questo motivo, siamo noi a darvi qualche consiglio con le miglioridiper unache compie 70, 80, 90o un’età compresa tra queste. Ilè ogni volta uno speciale traguardo, a maggior ragione se questo viene raggiunto dai nostri nonni, probabilmente l’affetto più caro che un nipote possa avere. Cosa c’è allora di più originale, se non dedicare alla vostraun bigliettino ditotalmente personalizzato e che magari riesca anche a scappargli qualche sorriso? Se non avete idea di dove partire, a seguire potrete trarre spunto da tutta una serie didedicati anche ai festeggiati che entrano nel girone dei settanta e degli ottanta. Ecco cosa potete scrivere sul bigliettino diper lasciare il ...